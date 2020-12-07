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Ekonomi Bölgede dengeler tamamen değişecek... Bu hat Türkiye'nin elini güçlendirecek
Ekonomi

Bölgede dengeler tamamen değişecek... Bu hat Türkiye'nin elini güçlendirecek

Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası elde edilen en büyük kazanımın Nahçıvan koridoru olduğunu belirten Enerji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İncekara, bu hat iel birlikte Türkiye ile Orta Asya arasında jeopolitik, enerji ve ticaret alanında yeni bir dönemin başladığını ifade etti. İncekara, “Türkiye, ithalat yaptığı ülkelerle doğalgaz alımı için pazarlık masasına daha kuvvetli oturacaktır, bu koridor ülkemizin elini güçlendirecek” diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 12:25:00 -
Bölgede dengeler tamamen değişecek... Bu hat Türkiye'nin elini güçlendirecek

Dağlık Karabağ’da 44 gün süren askeri harekatın ardından Rusya-Azerbaycan-Ermenistan arasında Azerbaycan'la Nahçıvan'ı birleştiren yeni koridor oluşturulması için anlaşma imzalanmıştı. Açılacak koridor ile Türkiye ve Azerbaycan uzun bir aradan sonra kara yolu ile birbirine bağlanacak.

"Türkiye'ye yeni fırsatlar getirecek"

Nahçıvan koridorunun bölgeye ve Türkiye’ye etkilerini değerlendiren İstanbul Kent Üniversitesi’nden Enerji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İncekara, “Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan sıcak çatışmanın sona ermesiyle özellikle Nahçıvan bölgesinin aktif hale gelmesi Türkiye’nin avantajınadır. Nahçıvan koridorunun tekrar kullanılması Türkiye’ye hem lojistik hem jeopolitik hem de enerji koridoru açısından yeni fırsatlar getirecek” diye konuştu.

Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan kapısı olacak

Gaz maliyetlerinin düşeceğini anlatan Dr. Öğr. Üyesi İncekara, “Nahçıvan koridoru, Türkiye üzerinden Azerbaycan ve Orta Asya’ya açılan bir kapı anlamına geliyor. Türkiye transit yollar üzerinde konumlandığı için avantajlıdır. Enerjiye erişimi daha kolay olacak. Nahçıvan koridorunun açılmasıyla Azerbaycan, Nahçıvan'a gaz göndermek için İran'a ödediği yüzde 15'lik ödemeden kurtulacak.

Nahçıvan’ın Türkiye’ye ile sınır komşusu olması da bizi pozitif etkileyecek. Bölgeye inşa edilecek boru hattından gazın maliyeti ülkemizin elini kuvvetlendirir. Ermenistan’ın aradan çekilip Türkiye’nin direk Nahçıvan üzerinden bir boru hattı oluşturması maliyeti düşürecektir. Türkiye, bin metreküp doğalgazı İran’dan 490 dolara alıyor. Gazın Azerbaycan'dan tedariki halinde bu miktar 335 dolara düşüyor. Arada 150 dolarlık bir fark var” ifadelerini kullandı.

İran'ın pazardaki payı küçülecektir

Dr. Öğr. Üyesi İncekara, “İran’ın pazardaki payı da böylece küçülecektir. Türkiye’nin İran ile yaptığı gaz kontratlarının süresi 2026 yılında doluyor. Bundan sonra Türkiye, pazarlık masasına daha kuvvetli oturacaktır. İran da Türkiye pazarını kaybetmemek için yeni bir teklifle gelmesi gerekiyor. Fiyatta indirim yapıp daha ucuz doğalgaz hattı teklifinde bulunması lazım” dedi.

Projenin maliyeti, süresi önemli

Bölgenin oldukça dağlık olduğunu hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi İncekara, “Türkiye, Nahçıvan ve Azerbaycan arasında kurulacak doğalgaz hattı projesinin maliyeti, süresi önemli. 2017 yılında Türkmenistan ile Türkiye arasında doğalgaz anlaşması yapılacaktı. Fakat maliyeti yüksek olduğu için proje durduruldu. Nahçıvan koridorunun açılmasıyla Türkmenistan gazının Nahçıvan üzerinden Türkiye’ye oradan da Avrupa’ya ulaştırılabilir. Kazakistan da projeden yararlanabilir” diye konuştu.

"Faturalar düşebilir"

Nahçıvan koridorunun Türkiye’nin kozu olabileceğini aktaran Dr. Öğr. Üyesi İncekara, “Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri devam ediyor. Karadeniz’de de enerji keşfimiz söz konusu, bu gelişmeler ülkemize enerji çeşitliliğini doğurur. Pazarlık masasında elimiz güçlenecektir, sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatının da devam etmesi, faturalarımızın düşmesini beraberinde getirecektir. Enerjide ne kadar çok alternatif yaratırsak maliyetimiz o kadar düşük olur” ifadelerini kullandı.

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