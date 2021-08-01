Bölgede bombardıman başladı! 2 ülke… Savaş uçaklarını gönderen ülkeyi açıkladılar

Taliban, Kabil hükümetinin Afganistan'daki bombardımanlarda Hindistan'ın verdiği savaş uçaklarını kullandığını öne sürdü.

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid tarafından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Hilmend ilinin merkezi olan Leşkergah şehrinde bir hastane hükümete bağlı savaş uçaklarınca hedef alındı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Mücahid, saldırının Hindistan tarafından hükümet güçlerine verilen savaş uçaklarınca gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ülkenin güney kesiminde Hindistan savaş uçaklarının bir süredir hava saldırıları düzenlediği iddia ediliyordu.

Bu iddialar böylece ilk kez Taliban tarafından dile getirilmiş oldu.