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Dünya Bölge tam anlamıyla yangın yeri! Taliban'a flaş teklif
Dünya

Bölge tam anlamıyla yangın yeri! Taliban'a flaş teklif

Afganistan'da çatışma ortamı büyürken Kabil hükümetinden Taliban güçlerine flaş bir teklif iletildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 16:23:00 -
Bölge tam anlamıyla yangın yeri! Taliban'a flaş teklif

Katar'da bulunan Afgan hükümeti müzakere heyeti temsilcilerinin, ülkedeki savaşın sona ermesi koşuluyla Taliban'a 'güç paylaşımı anlaşması' teklif ettiği öne sürüldü.

''Afgan hükümetinden Taliban'a teklif''

Afganistan hükümeti müzakere heyetinden olduğu bildirilen kaynak, AFP haber ajansına verdiği demeçte, Katar'daki Afgan hükümeti müzakerecilerinin Taliban'a, ülkedeki savaşın sona ermesi karşılığında bir güç paylaşımı anlaşması teklif ettiğini belirtti.

Kaynak, "Evet, hükümet Katar'a arabulucu olarak bir teklif sundu. Teklif, ülkedeki şiddetin durması karşılığında Taliban'ın iktidara ortak olmasına olanak sağlıyor" ifadelerini kullandı.

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