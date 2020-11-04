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Dünya Bölge için sıcak gelişme! Aliyev 'Biz hazırız' diyerek duyurdu
Dünya

Bölge için sıcak gelişme! Aliyev 'Biz hazırız' diyerek duyurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile devam eden çatışmaları durdurmaya hazır olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:09:00 -
Bölge için sıcak gelişme! Aliyev 'Biz hazırız' diyerek duyurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan askerlerini çekmesi şartıyla Dağlık Karabağ’daki savaşı durdurmaya hazır olduklarını ifade etti.

İtalya’daki La Repubblica gazetesine konuşan Aliyev, “Savaş ne kadar hızlı biterse o kadar iyi. Birçok kez söyledim, bir kez daha tekrar edebilirim… Ermenistan Başbakanı (Nikol Paşinyan) kalan diğer topraklardan ayrılma sorumluluğunu üstlenirse, biz bugün savaşı durdurmaya hazırız. Henüz kendisi bu sorumluluğu üstlenmiş değil” dedi.

Aliyev, BMGK kararlarının temel ilkeleri gereği, ilk önce 5, daha sonra da 2 bölgenin daha kurtarılması gerektiğini ifade etti.

"Ermenistan savaşın sona ermesini istemiyor"

Aliyev, “Biz tek taraflı olarak 4 bölgeyi kurtardık. Bu nedenle Paşinyan, işgal altında olmaya devam eden Ağdam, Kelbecer, Laçın bölgelerindeki askerlerin çekileceğini açıklamalı, ancak kendisi böyle bir açıklama yapmıyor. Bu da savaşın sona ermesini istemediğini gösteriyor” dedi.

Paşinyan daha önce Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, Erivan’ın Dağlık Karabağ’daki krizin çözümü için müzakereye hazır olduğunu, ancak Bakü’nün taviz yoluna gitmediğini iddia etmişti.

 

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