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Yerel

Bölge halkını tedirgin eden olay! Yılanlar ortaya çıktı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, çok sayıda yılanı bir arada gören Vahap Canan, büyük korku yaşadı. Canan, yılanları cep telefonu ile görüntüledi.

2020-04-20 23:30:00 - 2020-04-20 23:35:30
Bölge halkını tedirgin eden olay! Yılanlar ortaya çıktı

Yüksekova'ya bağlı Yürekli köyündeki Yılanpınarı bölgesinde görülün çok sayıda yılan korkuya neden oldu.

İlk defa yılanları sürü halinde gördüğünü dile getiren Vahap Canan, "İç içe geçmiş yılanları cep telefonuyla kaydettik. Hayatımda gördüğüm en acayip durum. Çok korkutucu" dedi.

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Yorumlar

asim keskin

o zaman bir gün sonra Türkiyenin batidina deprem olmasi gerekiyor.
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Mehmet kara

Milletin ahı tuttu elektrik parası ödemeyen bu ..lara
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