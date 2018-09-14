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Bölge halkı kirli oyunun farkında

24 Haziran’daki seçimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük zaferiyle sonuçlanması, CHP’de büyük sorunlara yol açtı. Ana muhalefette; Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında koltuk savaşı yaşanırken, onca seçim hezimetine rağmen koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için yeni bir strateji peşinde.

14 Eylül 2018 Cuma 11:59
Bölge halkı kirli oyunun farkında

 Resul Ekrem Şahan / Oğuzhan Gültekin  Ankara  24 Haziran’daki seçimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük zaferiyle sonuçlanması, CHP’de büyük sorunlara yol açtı. Ana muhalefette; Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında koltuk savaşı yaşanırken, onca seçim hezimetine rağmen koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için yeni bir strateji peşinde. Terör Örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’lilerle yan yana gözükmek istemeyen CHP yönetimi, bölgesel ittifaklarla yerel seçimlerde başarı sağlamayı hedefliyor.

HDP’Lİ BELEDİYELERDEN TERÖRE AÇIK DESTEK SAĞLANIYORDU

CHP yönetimin yaptığı hesaba göre; Batı illerinde HDP’lilerin oyları CHP’ye verilecek. Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki illerde ise CHP’liler HDP’ye oy verecek. HDP’nin CHP oylarıyla belediyeleri kazanması, terör örgütü PKK’yı da mutlu edecek. Bilindiği üzere geçmiş yıllarda HDP’li belediyelerden terör örgütlerine açık bir şekilde destek sağlanıyordu. Cumhur İttifakı’na karşı birleşmeyi hedefleyen CHP ile HDP’nin ittifakının, İstanbul’un ilçelerinde de geçerli olması planlanıyor.

“HALK CHP VE HDP ORTAKLIĞINA İMTİYAZ SAĞLAMAYACAK”

AK Parti 24. Dönem Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, “CHP ve HDP arasında daha önceki seçimlerde resmi bir açıklama yapılmasa da Batı ve Doğu’da ittifaka gittikleri bir gerçektir. Doğu’da yaşanan Kürt sorununun temelinde CHP’nin olduğu aşikâr. Ayrıca geçmişte yaşanan faili meçhul cinayetlerinin de altında CHP olduğunu ve buna çanak tuttuğunu bölge halkı çok iyi biliyor. Milletimizin Doğu ve Güneydoğu’da CHP’ye bu konuda taviz vermeyeceği gibi HDP’ye de imtiyaz sağlamayacaktır. Bu seçimlerde de HDP’nin oy grafiği aşağı doğru inecektir” ifadelerini kullandı.

ÇUKUR SİYASETLERİNİ BATIYA EMPOZE ETMEK İSTİYORLAR

“CHP ve HDP ittifak konusunda tamamen anlaştılar. Çünkü iki parti de vesayet altındadır” diyen Sur Eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı, “Dışarıdan kontrol ediliyorlar. Milletin partisi olarak görünmeye çalışıyorlar. İlerleyen süreçlerde Güneydoğu’da yaptıkları ‘Çukur Siyaseti’ni Batı’ya empoze etmeye çalışıyorlar. Bölge halkının bu konudaki tepkisi bellidir” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 11:59
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. Ankara
  4. CHP
  5. Hdp
  6. çukur ittifakı
  7. seçim ittifakı

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