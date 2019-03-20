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Bölge halkı kayyımlardan memnun

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, HDP'li insanların bile kayyım belediyelerin iyi hizmet verdiğini kabul ettiklerini belirterek, "Halk kayyımın başarılı olduğunu kabul ediyor. İlçe kayyımlarının ilçelere yapmış olduğu hizmetleri beğendiklerini söylüyorlar. Dolayısıyla Diyarbarkır’da seçimlerde çok güzel bir sonuç alınacağına inanıyorum" dedi.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:11
Bölge halkı kayyımlardan memnun

Mahalli idareler genel seçimlerine sayılı günler kalırken AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, önemli açıklamalarda bulundu. Eronat, “HDP’li olduğunu bildiğimiz insanlar bile son iki yılda Diyarbakır’a çok iyi hizmetler verildiğini kabul ediyor. Diyarbakır hiç olmadığı kadar hizmet aldı. 18 yıl HDP belediye tarafından yönetildi. Ama halk için toplanan paralar,  Ankara’dan gelen paralar halkın hizmeti için kullanılmadığı için Diyarbakır 18 yıl hiç hizmet görmedi” şeklinde konuştu. 

Kayyımlar halkın sevgisini kazandı

Eronat, “Geçen yıl Diyarbakır’a gelen turist sayısı 50 bin 2018 yılında gelen turist sayısı 500 bine ulaştı. Diyarbakır kadim bir şehir olmasına rağmen her zaman terörle anıldı. Son iki yılda yapılan hizmetler halk tarafından satın alındı. Halk kayyımın başarılı olduğu kabul ediyor. İlçe kayyımlarının ilçelere yapmış olduğu hizmetleri beğendiklerini söylüyorlar. Dolayısıyla Diyarbarkır’da seçimlerde çok güzel bir sonuç alınacağına inanıyorum” dedi.

"Artık insanları korkuyla bastıramıyorlar"

Terörün bitme noktasına geldiğinin altını çizen Eronat, “Terör bitme noktasına geldi. Artık insanları korkuyla bastıramıyorlar. İnsanlar açık açık konuşabiliyor. Eskiden bir ilçeye gittiğimiz zaman hizmetlerimizi anlattığımız zaman konuşmazlardı. Ama şimdi HDP’nin kendilerini iflas ettirdiğini açık açık yüksek sesle kalabalıklar içerisinde seslendirebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Dün olduğu gibi bugün de CHP-HDP ilişkisi ortada!

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin “CHP'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun seçildikleri takdirde, bunun HDP'lilerin oyları ile olacağı” yönündeki açıklamasına değinen Eronat, “HDP’nin CHP’yi desteklediği malumun ilanıdır. Meclis çalışmalarında da bunu gördük. Biz HDP’ye bir laf söylediğimiz zaman cevap CHP’den geliyordu” şeklinde konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:11
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Mahalli idareler genel seçimleri
  4. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat
  5. HDP
  6. kayyım
  7. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
  8. Mansur Yavaş
  9. Ekrem İmamoğlu
  10. kayyım belediye

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