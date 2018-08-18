Bölge halkı çağrıda bulundu: Türkiye'yi istiyoruz
Suriye’nin İdlib ve Hama kentlerindeki yerel konseyler yayımladıkları ortak bir bildirgeyle Rusya ve Esed rejiminin bölgedeki tüm müdahalelerini reddederek Türkiye'nin bölgeye müdahale etmesi çağrısında bulundu.18 Ağustos 2018 Cumartesi 23:52
Suriye’nin İdlib ve Hama kentlerindeki yerel konseyler Rusya ve Esed rejiminin herhangi bir müdahalesini istemediklerini belirterek bölgede Türkiye’yi görmek istediklerini ortak bildiriyle duyurdu.
ORTAK BİLDİRGE İMZALADILAR
Suriye’nin İdlib kentinin güney ve doğu bölgeleri ve Hama kentinin Kuzey ve Doğu bölgelerindeki yerel konseyler Rusya ve Esad rejiminin herhangi bir müdahalesini istemediklerini belirten ortak bir bildirge imzaladı.
TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ
İmzalanan belgede, "Biz yerel konseyler olarak Suriye Devrimine olan bağlılığımızı belirterek Esed rejiminin ve Rusya’nın bölgedeki tüm müdahalelerini reddediyoruz" ifadelerini kullandı.
Bildiride Türkiye’ye de bölgeye müdahale etmesi, bölgedeki yönetimin düzenlenmesi ve eğitim ve sağlık kuruluşlarının yeniden hizmete açılması konusunda yardım istedi. Öte yandan bölgedeki birçok vatandaş da Türkiye’nin çalışmalarını hızlandırması ve bölgeyi rejime ait güçlerden koruması için Türkiye’ye çağrıda bulunmuştu.
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