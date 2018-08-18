0553 313 94 23

Bölge halkı çağrıda bulundu: Türkiye'yi istiyoruz

Suriye’nin İdlib ve Hama kentlerindeki yerel konseyler yayımladıkları ortak bir bildirgeyle Rusya ve Esed rejiminin bölgedeki tüm müdahalelerini reddederek Türkiye'nin bölgeye müdahale etmesi çağrısında bulundu.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 23:52
Bölge halkı çağrıda bulundu: Türkiye'yi istiyoruz

Suriye’nin İdlib ve Hama kentlerindeki yerel konseyler Rusya ve Esed rejiminin herhangi bir müdahalesini istemediklerini belirterek bölgede Türkiye’yi görmek istediklerini ortak bildiriyle duyurdu.

ORTAK BİLDİRGE İMZALADILAR

Suriye’nin İdlib kentinin güney ve doğu bölgeleri ve Hama kentinin Kuzey ve Doğu bölgelerindeki yerel konseyler Rusya ve Esad rejiminin herhangi bir müdahalesini istemediklerini belirten ortak bir bildirge imzaladı.

TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ

İmzalanan belgede, "Biz yerel konseyler olarak Suriye Devrimine olan bağlılığımızı belirterek Esed rejiminin ve Rusya’nın bölgedeki tüm müdahalelerini reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bildiride Türkiye’ye de bölgeye müdahale etmesi, bölgedeki yönetimin düzenlenmesi ve eğitim ve sağlık kuruluşlarının yeniden hizmete açılması konusunda yardım istedi. Öte yandan bölgedeki birçok vatandaş da Türkiye’nin çalışmalarını hızlandırması ve bölgeyi rejime ait güçlerden koruması için Türkiye’ye çağrıda bulunmuştu.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 23:52
  1. Rusya
  2. Esed rejimi
  3. Türkiye
  4. Suriye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: Cocu'ya saygım var ama...
    1. Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu:..
    2. Fenerbahçe'de ayrılık! Cocu açıklama..
    3. Başkan Erdoğan'ın atamaları Resmi..
    4. Fenerbahçe Malatya'da kayıp! Müthiş..
    5. Antalya'da nefes kesen düello!
    6. Bölge halkı çağrıda bulundu:..
    7. Bakan Çavuşoğlu'ndan vize açıklaması
    8. Türk halkından Başkan Erdoğan'a tam..
    9. Fenerbahçe maçında kriz!..
    10. Merkel ve Putin'den ortak "Suriye"..
    11. Kemal Kılıçdaroğlu: Kofi Annan'ı..
    12. Angela Merkel: İdlib ve çevresinde..
    13. ABD ihanetle suçladı: Sırtımızdan..
    14. Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik..
    15. Mardin'de trafik kazası: 1 kişi..
    16. Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 1 kişi..
    17. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu!
    18. Canan Karatay: İstediğiniz kadar..
    19. Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik..
    20. Skandal karar! Müslümanlara..
    Arap dünyasından çarpıcı Erdoğan karikatürü!
    Arap dünyasından çarpıcı Erdoğan karikatürü!
    Altaylı, Kılıçdaroğlu'na fena sardı: Biraz daha avans vereyim
    Altaylı, Kılıçdaroğlu'na fena sardı: Biraz daha avans vereyim
    Papaz Brunson hırsız çıktı!
    Papaz Brunson hırsız çıktı!
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Öldürülen terörist için skandal ifade! 'Kahramandı'
    Öldürülen terörist için skandal ifade! 'Kahramandı'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Turgut Alp ve Hayme Hatun Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor mu?
    Turgut Alp ve Hayme Hatun Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor mu?
    Gezici Halit Ergenç kendini kesti
    Gezici Halit Ergenç kendini kesti