Bölge gün geçtikçe karışıyor! Hizbullah'tan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne açık tehdit

Nasrallah, İsrail tarafından 11 Haziran'da Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında öldürülen Talib Sami Abdullah için düzenlenen anma törenine video-konferansla katılarak açıklamalarda bulundu.

Siyonist İsrail'in Kıbrıs'ta sürekli askeri tatbikat yaptığını ve bu durumdan rahatsız olduklarını belirten Nasrallah, Lübnan'a yönelik olası bir saldırıda Kıbrıs'ın havalimanı ve askeri üsslerini kullanacağı yönünde istihbarat ve duyumlar aldıklarını da ifade etti.

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Nasrallah, Kıbrıs'ın Lübnan'a saldırı için İsrail'e üslerini açması halinde Hizbullah'ın Kıbrıs'ı savaşın bir parçası kabul edeceğini ve buna göre tutum sergileyeceğini ifade etti .

Hizbullah'ın savaş niyeti olmamasına rağmen İsrail'in korkudan dolayı kuzeydeki kuvvetlerini güçlendirmeye devam ettiğini aktaran Nasrallah, bunun da İsrail ordusu açısından Gazze'deki cepheyi etkilediğini vurguladı. İsrail'in sınır hattından gerilimi yükseltmesi durumuna da değinen Nasrallah, "Lübnan'a dayatılabilecek herhangi bir savaş halinde Celile'ye (İsrail'in kuzey bölgeleri) saldırı olasılığı mevcut" dedi.

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki sınır hattında yer alan askeri mevziilerine aralıksız bir şekilde saldırılar düzenlediğini söyleyen Nasrallah, "Mevziiler boş değil ve hala içerisinde askerler var" ifadelerini kullandı.

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'Yeterli insani gücümüz var'

Hizbullah'ın mensup sayısı hakkında daha önce 100 bin rakamını verdiğini hatırlatan Nasrallah, bu rakamı şu anda çoktan geçtiklerini ancak topyekûn savaş koşullarında bile bu kadar insan gücüne ihtiyaçlarının olmadığını aktardı. Nasrallah, Suriye, Irak, Yemen, İran ve diğer ülkelerinden saflarında savaşmak isteyen müttefiklerinin kendileriyle irtibata geçtiğini ancak onlara yeterli insan güçlerinin olduğunu ilettiklerini söyledi.