Bölge gaz yatakları ile doldu! Türkiye karşıtı cephe anlaştı

İsrail, Yunanistan ve Rum tarafının liderleri dün Kıbrıs’ta bir araya geldi.

Enerji iş birliğinin masada olduğu ve İsrail doğal gazının Akdeniz üzerinden Avrupa’ya taşımaya yönelik planların ele aldığı görüşme sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis ve Rumların lideri Nikos Hristodulidis kameraların karşısına geçti.

Netanyahu basın açıklamasında, "İsrail'in gazını nasıl ihraç edeceği konusunda yakında karar vermemiz gerekecek ve aynı kararları Kıbrıs'ın da vermesi gerekiyor. Bu konuda işbirliği yapma olasılığını değerlendiriyoruz. Bu kararların önümüzdeki üç ila altı ay içinde, muhtemelen üç aya yakın bir süre içinde alınacağını düşünüyorum" dedi.

Bu yılın başlarında Rumlars, İsrail'in Doğu Akdeniz'deki gaz sahalarını Kıbrıs'taki bir sıvılaştırma tesisine bağlamayı ve daha sonra Avrupa'ya sevk edilecek kısa bir boru hattı oluşturarak gazın piyasaya sürülmesini hızlandırmayı önermişti.

Rum yetkili Hristodulidis ise, "Doğalgaz ve yenilenebilir enerjinin, özellikle son jeopolitik gelişmeler ışığında, bölgedeki iş birliğinin temel direği olduğu konusunda hemfikiriz. Özellikle Avrupa'da enerjinin çeşitlendirmesi konusundaki ihtiyacı ortaya koyuyor" diye konuştu.

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Elektrik altyapısı iş birliği

İsrail Başbakanı Netanyahu açıklamalarında ayrıca ülkesinin planlanan denizaltıdan geçecek elektrik bağlantısının bir parçası olmayı "hevesle takip ettiğini" söyleyerek, “Kablonun İsrail'in doğusuna bağlanmasını istiyoruz" dedi.

Avrupa Birliği destekli “EuroAsia Interconnector” denizaltı kablosunun 2 bin megawatt'a kadar elektrik taşıyarak İsrail ve Güney Kıbrıs'tan Yunanistan'a kadar şebekeleri birbirine bağlaması öngörülüyor.

Kaynak: VOA Türkçe