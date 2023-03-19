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Dünya Bölge diken üstünde! Wagner yeni ordu topluyor
Dünya

Bölge diken üstünde! Wagner yeni ordu topluyor

Rus güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, mayıs ayına kadar 30 bin daha paralı asker istihdam etmeyi planladıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 12:36:00 - 2023-03-19 12:36:57
Bölge diken üstünde! Wagner yeni ordu topluyor

Sosyal medya hesabı Telegram’dan bu duyuruyu yapan Yevgeniy Prigojin, Rusya’daki 42 ilde açacakları kayıt merkezlerinde günde 500 ila 800 kişiyi Wagner için istihdam etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Prigojin, yeni paralı asker alma kampanyasının beklenenden daha hızlı ilerlediğini belirtilerek, yeni alınacak paralı askerlerin fiziksel olarak savaşın başlangıcında alınan ilk gönüllülere oranla daha iyi durumda olduğunu iddia etti.

ABD istihbaratı, ocak ayında, Wagner’in 40 bini eski mahkum 50 bine yakın askerinin savaşta hayatını kaybettiğini rapor etmişti. Ukrayna ise şu ana kadar 30 bin Wagner üyesinin ya öldüğü ya yaralandığı ya da firar ettiğini düşünüyor.

Batı basını, Wagner’in özellikle Ukrayna'da yoğun çatışmaların yaşandığı Bahmut kenti etrafında yoğun kayıplar verdiğini belirtiyor.

Yevgeniy Prigojin, daha önce yeteri kadar silah ve mühimmat desteği alamadıkları gerekçesiyle Rus ordusunu suçlamıştı.
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Kaynak: Euronews

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