Bölge barut fıçısı: ABD ve İsrail’den İran’a uranyum resti

Üsler ve gemiler hedefte

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri, bölgedeki tüm ABD üslerinin ve düşman gemilerinin füze ile İHA'lar tarafından kilitlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, tüm birimlerin sadece "ateşleme emri" beklediği belirtilerek bölgedeki askeri hareketlilik en üst seviyeye çıkarıldı. Trump ise İran’dan gelen son barış teklifini "Kesinlikle kabul edilemez" diyerek geri çevirdi.

Diplomasi trafiği fiyaskoyla sonuçlandı

8 Nisan’da sağlanan kısa süreli ateşkesin ardından Pakistan arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerden sonuç alınamadı. Görüşmelerin fiyaskoyla sonuçlanması üzerine Washington yönetimi, 13 Nisan’da aldığı deniz ablukası kararını tavizsiz uygulama kararı aldı.

Hürmüz Boğazı yeniden kilitlendi

Tahran yönetimi, Lübnan’daki ateşkesi bir fırsat olarak değerlendirip Boğaz’ı kontrollü geçişe açmayı teklif etse de Beyaz Saray’dan gelen "Abluka sürecek" yanıtı ipleri tamamen kopardı. Bu gelişme üzerine İran donanması, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın kapılarını yeniden kilitlediğini ilan etti.