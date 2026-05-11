Bölge barut fıçısı: ABD ve İsrail’den İran’a uranyum resti
ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilim, tarafların karşılıklı "yok etme" tehditleriyle geri dönülemez bir eşiğe geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya İran’ın elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması konusunda "taviz yok" taahhüdü verdiği iddiası bölgede deprem etkisi yaratırken, Tahran cephesinden cevap gecikmedi.
Üsler ve gemiler hedefte
İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri, bölgedeki tüm ABD üslerinin ve düşman gemilerinin füze ile İHA'lar tarafından kilitlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, tüm birimlerin sadece "ateşleme emri" beklediği belirtilerek bölgedeki askeri hareketlilik en üst seviyeye çıkarıldı. Trump ise İran’dan gelen son barış teklifini "Kesinlikle kabul edilemez" diyerek geri çevirdi.
Diplomasi trafiği fiyaskoyla sonuçlandı
8 Nisan’da sağlanan kısa süreli ateşkesin ardından Pakistan arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerden sonuç alınamadı. Görüşmelerin fiyaskoyla sonuçlanması üzerine Washington yönetimi, 13 Nisan’da aldığı deniz ablukası kararını tavizsiz uygulama kararı aldı.
Hürmüz Boğazı yeniden kilitlendi
Tahran yönetimi, Lübnan’daki ateşkesi bir fırsat olarak değerlendirip Boğaz’ı kontrollü geçişe açmayı teklif etse de Beyaz Saray’dan gelen "Abluka sürecek" yanıtı ipleri tamamen kopardı. Bu gelişme üzerine İran donanması, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın kapılarını yeniden kilitlediğini ilan etti.
Gelişmelerin Özeti:
Uranyum Krizi: ABD ve İsrail, uranyumun dışarı çıkarılması konusunda sıfır taviz politikasında birleşti.
Askeri Alarm: İran, bölgedeki tüm yabancı unsurların hedef menzilinde olduğunu duyurdu.
Abluka Çıkmazı: Washington'ın deniz ablukası ısrarı, Hürmüz Boğazı'nın trafiğe tamamen kapatılmasına yol açtı.