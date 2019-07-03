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Bolaman havzası ıslah ediliyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinin hemen doğusunda Karadeniz’e dökülen Bolaman Irmağı Havzası ıslah edilecek.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:17
Bolaman havzası ıslah ediliyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinin hemen doğusunda Karadeniz’e dökülen Bolaman Irmağı Havzası ıslah edilecek. Yapılacak çalışma ile susuzluk, sel, heyelan ve taşkın olaylarıyla bilinen havzanın kırsal kalkınma projeleri ile anılması sağlanacak.


Fatsa, Çatalpınar, Kabataş, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe ve Çamaş ilçelerinin bulunduğu Bolaman Irmağı havzasının ıslahı için düğmeye basıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 77 km boyunca uzanan havza üzerinde bulunan derelerde ciddi boyutta kirlilik, evsel ve katı atık yönetiminde yetersizlik, bitkisel ve hayvansal üretimde azalma potansiyelinin tam olarak kullanılamaması ve koordinasyon eksikliği, tabiat turizmi ve geleneksel turizmde planlama ve uygulama eksikliği, ormanlar başta olmak üzere doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımda eksiklik, susuzluk, sel, heyelan ve taşkınlar, kırsal göç gibi problemlerin ortadan kaldırılması için Orman Genel Müdürlüğünün yüksek yönetim kademesini Ordu’da topladı.


AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu Vali Vekili Adem Öztürk, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Orman Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Özkaya ve Mehmet Çelik, Giresun Orman Bölge Müdür Vekili Halil Oflu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tarım ve Orman Uzmanı İsmail Belen, Orman Genel Müdürlüğü Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanı İbrahim Ergüven Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i makamında ziyaret etti.


Ziyaretin ardından gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Güler, Bolaman projesinin önemli bir proje olduğuna dikkat çekti. Başkan Güler, “Son derece önemli projeyi hayırlısıyla başlatıyoruz. Bu proje sadece bir bölgesel proje değil aynı zamanda eko-sistem açısından bir kalkınma, yaşam kalitesini yükseltme projesi. Bu projeyi yaparken karşımıza yeni sahalar açılacak. Bunu birlikte koordine etmek eylemlerin en anlamlısı. Bir takım bütünlüğü oluşturarak diğer projelere örnek olacak bir çalışmayı başlatıyoruz” dedi.


Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de hayata geçirilecek olan projenin insanların yaşam kalitesini yükselteceğini ifade etti. Karacabey, “Burada ilk adımı atılacak olan projeyi Tarım ve Orman Bakanımız da önemsiyor. Bakanımız projenin başlangıcından itibaren yapımı ve uygulanmasında bizzat burada bulunmamızı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Müdürlüğü olarak tüm imkânlarımızı seferber etmemizi istedi. Özellikle Bolaman Havzası olmak üzere afetlerin önlenmesi ve burada yaşayan insanların hayat kalitesinin yükseltilmesi amacıyla çalışmalar yapacağız. İnşallah hayırlı olacağına yürekten inanıyoruz. Üzerimize düşenleri yapacağız” diye konuştu.


Bu arada Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Başkan Hilmi Güler’e köklerinde trüf mantarı bulunan fındık ve kestane fidanları takdim etti. Türkiye’de ilk defa Ordu’da fındık ve kestane fidanlarına uygulanan trüf mantarı ile toprağın altında mantar üstünde ise fındık ve kestane yetiştirilecek. Proje kapsamında rakımı düşük ve fındığa uygun olan ilçelerde fındık, yüksek rakımlı ilçelerde ise kestane ormanları oluşturulacak

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:17
  1. doğa

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