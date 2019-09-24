Bol keseden sallamaya devam ediyor! Erol Mütercimler erken seçim için tarih verdi
Sürekli, “Kriz kapıda, savaş geliyor, iç savaş çıkacak” söylemleriyle kriz çığırtkanlığı yapan ve her seferinde sözleri havada kalan gazeteci-yazar Erol Mütercimler, yeni bir iddiada bulunarak erken seçim konusunda tarih verdi.24 Eylül 2019 Salı 15:06
Gündeme gelmek için ilginç çıkışlar yapan Erol Mütercimler, katıldığı bir canlı yayında yakın bir zamanda erken seçim olacağını söyledi.
Meltem'de yayınlanan Akıl Oyunu programına katılan Erol Mütercimler, siyaset gündemine ilişkin yeni bir iddiada bulundu.
Mütercimler, Haziran ayının ikinci haftasına kadar erken seçimin olacağını belirterek, "Erken seçim olacak. Yeni partilerin Türkiye siyasetinde getirdiği yeni gündemden kaynaklı erken seçim mutlaka gelecektir. Bana göre Mayıs ile Haziran'ın ikinci haftasına kadar olan sürece kadar erken seçim olacak. Bütün bunlar doğruysa, bütün bu politik çıkışlar bir aklın ürünüyse, bütün bunlar partinin içinden dışarıya aktarılıyorsa bununla yaşanamaz. Bu sürdürülemez bir nokta" dedi.
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