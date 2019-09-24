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Bol keseden sallamaya devam ediyor! Erol Mütercimler erken seçim için tarih verdi

Sürekli, “Kriz kapıda, savaş geliyor, iç savaş çıkacak” söylemleriyle kriz çığırtkanlığı yapan ve her seferinde sözleri havada kalan gazeteci-yazar Erol Mütercimler, yeni bir iddiada bulunarak erken seçim konusunda tarih verdi.

24 Eylül 2019 Salı 15:06
Bol keseden sallamaya devam ediyor! Erol Mütercimler erken seçim için tarih verdi

Gündeme gelmek için ilginç çıkışlar yapan Erol Mütercimler, katıldığı bir canlı yayında yakın bir zamanda erken seçim olacağını söyledi.

Meltem'de yayınlanan Akıl Oyunu programına katılan Erol Mütercimler, siyaset gündemine ilişkin yeni bir iddiada bulundu.

Mütercimler, Haziran ayının ikinci haftasına kadar erken seçimin olacağını belirterek, "Erken seçim olacak. Yeni partilerin Türkiye siyasetinde getirdiği yeni gündemden kaynaklı erken seçim mutlaka gelecektir. Bana göre Mayıs ile Haziran'ın ikinci haftasına kadar olan sürece kadar erken seçim olacak. Bütün bunlar doğruysa, bütün bu politik çıkışlar bir aklın ürünüyse, bütün bunlar partinin içinden dışarıya aktarılıyorsa bununla yaşanamaz. Bu sürdürülemez bir nokta" dedi.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 15:06
  1. Erol Mütercimler
  2. Erol Mütercimler erken seçim

YORUM YAZ

  • Güler ErdoğanGüler Erdoğan4 dk önce
    Bu adam tam bir kibir abidesi.
  • Cihan Cihan 9 dk önce
    Laf olsun bal kabağa, ko tabağa, ye sabaha madem tüm lafları havada kaldı siz ne demeye manşet yapıyorsunuz!!!???
  • Faruk alciFaruk alci10 dk önce
    Buda iyice sacmaliyor. Reis aptalmi hic geregi olmadan secime gidecek. Bu kadar yapilmasi gereken is varken. Bunlar suyu bulandirmak icin sigirlari onden suren kisiler. Stratejistim diye cikmis ortaya.
  • Ahmet Ahmet 14 dk önce
    Bizimkiler dizisinde bi cemil vardı. Sevim koş ...

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