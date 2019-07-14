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Boksta büyük başarı

Türkiye Boks Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 2-8 Temmuz 2019 tarihleri arasında Amasya İlinde yapılan Üst Minik ve Genç Bayanlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Genç Bayanlarda 51 Kilogramda Hatice Akbaş Türkiye birincisi, 54 Kilogramda Goncagül Aydın ve Sudenaz İnankul Türkiye Üçüncüsü oldular.

14 Temmuz 2019 Pazar 10:37
Boksta büyük başarı

Türkiye Boks Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 2-8 Temmuz 2019 tarihleri arasında Amasya İlinde yapılan Üst Minik ve Genç Bayanlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Genç Bayanlarda 51 Kilogramda Hatice Akbaş Türkiye birincisi, 54 Kilogramda Goncagül Aydın ve Sudenaz İnankul Türkiye Üçüncüsü oldular.


Almış oldukları bu başarıyı Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ile paylaşan Hatice Akbaş ve antrenörü aynı zamanda babası Kerem Akbaş duydukları sevinci dile getirerek Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan’ı kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ettiler.


İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ise yaptığı açıklamada ‘’Sporcularımızın Genç Bayanlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında almış oldukları başarı bizleri oldukça memnun etti. Sporcularımızın başarısı için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz. Almış oldukları başarıdan dolayı sporcularımız Hatice Akbaş, Goncagül Aydın, Sudenaz İnankul’u antrenörlerini ve sporcularımızın ailesini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 10:37
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