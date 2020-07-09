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Spor

Boksta 555 madalyanın 267'si son 11 yılda

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: "Amacımız Türk boksunu hak ettiği yere taşımak ve ülkemizi uluslararası alanda madalyalar kazanarak en iyi şekilde temsil etmektir"

Yeniakit Publisher
2020-07-09 14:07:07 -
Boksta 555 madalyanın 267'si son 11 yılda

ANKARA (AA) - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Türk boks tarihinde uluslararası alanda büyük organizasyonlarda alınan 555 madalyanın 267'sinin son 11 yılda elde edildiğini belirtti.

Eyüp Gözgeç, yaptığı yazılı açıklamada, Türk boksörlerin olimpiyatlarda 5, dünya şampiyonalarında 123, Avrupa şampiyonalarında ise 427 madalya elde ettiğini hatırlattı.

Türk boksörlerin bu 555 madalyanın 267'sini son 11 yıllık dönemde aldığına dikkati çeken Gözgeç, "Amacımız Türk boksunu hak ettiği yere taşımak ve ülkemizi uluslararası alanda madalyalar kazanarak en iyi şekilde temsil etmektir. İnşallah olimpiyat oyunlarında da alacağımız madalyalarla bu gurur tablosuna yenilerini ekleyeceğiz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden ve madalya kazanan tüm sporcularımıza şükranlarımı sunuyorum. Birlikte nice başarılara." ifadelerini kullandı.

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