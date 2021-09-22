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Dünya Boksörün dövmeleri büyük tartışmalara neden oldu! İnceleme başlatıldı
Dünya

Boksörün dövmeleri büyük tartışmalara neden oldu! İnceleme başlatıldı

İtalya'da NeoNazi dövmeleriyle turnuvaya katılan boksör tartışma konusu oldu. Boksörün federasyona nasıl üye olduğu tartışılırken konuya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 18:25:00 -
Boksörün dövmeleri büyük tartışmalara neden oldu! İnceleme başlatıldı

İtalya’da bir boks şampiyonluğu turnuvasında, yarışmacılardan birinin birkaç neo-Nazi dövmesi olduğu ortaya çıktıktan sonra İtalya'da bir tartışmaya neden oldu.

Neo-Nazi dövmeleriyle 28 yaşındaki boksör Michele Broili Trieste'de süper tüy siklet şampiyonluğu için 34 yaşındaki Hassan Nourdine’yle karşı ringe çıktı ve yenildi.

Fakat maçtan çok Broli’nin dövmeleri dikkatleri üzerine topladı.

Büyük tepki

Maç, İtalya'nın en büyük spor gazetesi Gazzetta dello Sport'tan canlı yayınlanırken dövmeler izleyicilerin büyük tepkisine neden oldu.

NeoNazi sembollü dövmeli bir boksörün İtalyan Boks Federasyonu'na (FPI) üye olmasına nasıl izin verildiği tartışmalara neden oldu.

Maçtan önce Broili, ekibine Hitler selamı da verdi.

Broili’nin rakibi Nourdine “Ringde o dövmeleri gördüğümde şok oldum.Benim için tüm bunlar normal değil. Ama o dövmelerle birini dövmenin iki katı değerinde bir zafer olduğunu inkar edemem”dedi.

Federasyon eleştirilerin odağında

İtalyan Boks Federasyonu, sayısız Nazi dövmesi olan Michele Broili için daha erken inceleme başlatmadığı için eleştiriliyor.

İtalya Boks Federasyonu, tüm üyelerinin ayrımcı davranışlardan kaçınması gerektiğini belirten bir bildiri yayınladı.

Konuyu Spor Adalet Kurumu'na sunacağını söyledi.

Trieste savcıları da ceza soruşturması başlatıp başlatmamayı değerlendiriyor.

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