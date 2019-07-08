Boks: Üst Minik ve Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası - Amasya'da 6 gün süren organizasyon, tamamlandı



AMASYA (AA) - Türkiye Boks Federasyonunca Amasya'da düzenlenen Üst Minik ve Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi. Amasya Spor Salonu'nda 3 Temmuz'da başlayan şampiyonaya, 56 ilden 720 sporcu katıldı. Organizasyonda, genç kızlar A ringi kategorisi 48 kiloda Kübranur Dimrikci, 54 kiloda Aleyna Demirkır, 60 kiloda Evin Erginoğuz, 69 kiloda Gülcan Arga, 81 kiloda Elanur Sait, B ringi kategorisi 51 kiloda Hatice Akbaş, 57 kiloda Gözde Nur Sönmez, 64 kiloda Gizem Özer, 75 kiloda Sena Erdoğan ve 81 kiloda Büşra Işıldar birinci oldu. Üst minik kızlarda ise A ringi kategorisi 36 kiloda Sudenaz Kırman, 44 kiloda Cansu Akdı, 48 kiloda Sinem Çelik, 54 kiloda Melike Demirel, 60 kiloda Fatma Erol, 70 kiloda Hikmet Gül Türkmen, B ringi kategorisi 38 kiloda Zeynep Gülcan Tuğrul, 42 kiloda Filiz Işık, 46 kiloda Pınar Özkan, 51 kiloda Hamiyet Demirel, 57 kiloda Zübeyde Nur Yamaç ve 64 kiloda Sudenaz Ballıoğlu ilk sırada yer aldı.



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