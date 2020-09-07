Boks Milli Takımı, İngiliz boksörlerle Türkiye'de kamp yapacak

ANKARA (AA) - 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için düzenlenecek Avrupa ve dünya kota müsabakalarına hazırlanan Boks Milli Takımı, İngiliz boksörlerle Türkiye'de ikili kamp yapacak.

Erkek milli boksörlerin kampı Kastamonu Kadı Dağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde, kadın milli boksörlerin kampı ise Trabzon'da bulunan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde yapılacak. Her iki kamp da 14-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İngiliz boksörlere ve teknik heyetine kamp öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacak.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önemli bir kamp olacağına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Sporcularımızın hazırlıklarını yakından takip ediyoruz. Boksta ikili kamplar çok önemlidir. Avrupa boksunda söz sahibi ülkelerden olan İngiliz Boks Milli Takımı'yla yapacağımız ikili kamp, sporcularımıza büyük katkı sağlayacaktır. Hedefimiz sporcularımızı kota müsabakalarına hazırlamak ve olimpiyat kotası almak."