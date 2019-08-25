Boks: Kadınlar Avrupa Şampiyonası - İspanya'da düzenlenen şampiyonada 81 kiloda yarı finale çıkan milli sporcu Elif Güneri bronz madalyayı garantiledi



İSTANBUL (AA) - Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda ringe çıkan milli sporcu Elif Güneri, yarı finale çıkarak bronz madalya almayı garantiledi. Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde iki milli sporcu ringe çıktı. Milli boksör Elif Güneri, 81 kilo çeyrek final maçında Litvanyalı Iveta Lesinskyte'yi mağlup etti. İlk 4'te yer almayı garantileyen Elif'in bronz madalya alması kesinleşti. 54 kiloda mücadele eden Beyza Saraçoğlu ise ilk turda Rus Karina Tazabekova'ya mağlup oldu ve şampiyonaya veda etti.

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