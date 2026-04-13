  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Boko Haram'dan kanlı tuzak! Nijerya'da bombalı pusu

Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram’ın yola döşediği el yapımı patlayıcı, askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında infilak etti.

Nijerya’da Boko Haram’ın kurduğu bombalı pusu, askeri birliklerde ağır kayba yol açtı. Terör örgütü Boko Haram'ın yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

 

Birlikler saldırıya karşılık verdi

Ülkede teröristlere yönelik yürütülen "Hadin Kai Operasyonu"nun medya enformasyon sorumlusu Sani Uba, yaptığı açıklamada, birliklerin Borno eyaletine bağlı Monguno bölgesinde Boko Haram'ın saldırısına uğradığını belirtti. Birliklerin saldırıya anında karşılık verdiğini aktaran Uba, çıkan şiddetli çatışmanın ardından saldırganların geri püskürtüldüğünü, bölgede kontrolün korunduğunu kaydetti.

 

7 asker hayatını kaybetti

Uba, çatışmanın ardından askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu aralarında Albay I.A. Mohammed'in bulunduğu 7 askerin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

On binlerce insan hayatını kaybetti

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi. Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

 

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

The

Ne bokosu mokosu Butun katil sebekeleri American ve yahudi mali Hepsini yok edin
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23