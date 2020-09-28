Nijerya'dan terör örgütü Boko Haram'a darbe geldi.

Ülkenin kuzeydoğusunda örgüte karşı hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda örgütün kampı imha edilirken çok sayıda terörist ise etkisiz hale getirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, konu ile ilgili basına açıklama yaptı.

Sözcü, açıklamasında, Boko Haram'ın, 25 Eylül tarihinde Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum'un konvoyuna yaptığı saldırıdan sonra terör örgütü Boko Haram'a yönelik hava operasyonu düzenlendiğini bildirdi.

Sözcü Enenche, saldırıda örgütün kampının bombalandığını, çok sayıda teröristin ise etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Sözcü ayrıca, Borno eyaletine bağlı Kodila köyünde de 13 Boko Haram teröristin beraberinde 6 kadın ve 17 çocuğun askere teslim olduğunu açıkladı.

Terör örgütü Boko Haram, vali konvoyuna saldırmıştı

25 Eylül tarihinde, Baga bölgesinde, Vali Zulum'un da içinde olduğu konvoy, yerinden edilmiş kişileri karşılamaya giderken Boko Haram'ın saldırısına uğramıştı.

Saldırıda içlerinde 7 polis ve 3 askerin bulunduğu 30 kişi yaşamını yitirmiş, birçok kişi ise yaralanmıştı.

Vali Zulum'un saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtilirken araçlar ise hasar görmüştü.

Ülkede 2000'li senelerin başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009 yılından bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi canından oldu.

Nijerya'nın sınır komşuları Çad, Kamerun ve Nijer'de de 2015 yılından beri saldırılar yapan örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

2016 senesinde, Boko Haram eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009 yılından beri sözde lider olan Ebubekir Şekau ve Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.