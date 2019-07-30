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Boko Haram teröristleri öldürüldü

Nijerya'da, Boko Haram'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 terörist öldürüldü.

30 Temmuz 2019 Salı 12:59
Boko Haram teröristleri öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda 10 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Çok Uluslu Ortak Görev Gücü (MNJTF) Nijerya Sözcüsü Albay Timothy Antigha, yaptığı açıklamada, MNJTF'nin Borno eyaletine bağlı Baga bölgesinde terör örgütü Boko Haram'a operasyon düzenlediğini belirtti.

10 terörist öldürüldü, mühimmat ele geçirildi

Operasyonda 10 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Antigha, örgüte ait mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Antigha, operasyonun ardından çıkan çatışmada bir askerin hayatını kaybettiğini, dört askerin yaralandığını kaydetti.

20 binden fazla ölü

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

Çad Gölü havzasındaki ülkeler, örgütle mücadele için 2015'te MNJTF'yi kurdu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:59
  1. Nijerya
  2. Boko Haram
  3. Çok Uluslu Ortak Görev Gücü (MNJTF)
  4. Albay Timothy Antigha

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