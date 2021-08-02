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Dünya Boko Haram rehin almıştı! 32 kadın ve çocuk kurtarıldı
Dünya

Boko Haram rehin almıştı! 32 kadın ve çocuk kurtarıldı

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 32 kadın ve çocuk kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 00:29:00 -
Boko Haram rehin almıştı! 32 kadın ve çocuk kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 32 kadın ve çocuk kurtarıldı.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun Borno eyaletine Bama ve Damboa bölgelerinde Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlediğini bildirdi.

Onyeuko, operasyonlarda 10 kadın ve 22 çocuğun kurtarıldığını söyledi.

Operasyonlarda 28 teröristin de yakalandığını aktaran Onyeuko, lojistik malzemelerin imha edildiğini, teröristlere ait araç, motosiklet ve önemli miktarda mühimmatın de ele geçirildiğini ifade etti.

Bu arada rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten beri ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

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