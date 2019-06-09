0553 313 94 23

Boğularak öldü, bisikletiyle morga götürüldü!

Antalya Konyaaltı Beach Park'ta saat 08.30 sıralarında serinlemek için denize giren Deniz Çapşek isimli genç, boğularak yaşamını yitirdi.

09 Haziran 2019 Pazar 11:38
Boğularak öldü, bisikletiyle morga götürüldü!

Antalya'da Deniz Çapşek (26), serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Çapşek'in cansız bedeni, sahile geldiği bisikletiyle birlikte cenaze aracına konuldu.

Olay, Konyaaltı Beach Park'ta saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Denize girenler, açıkta su üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Açıktan bota alınan kişinin, öldüğü belirlendi.

Deniz Çapşek olduğu belirlenen kişinin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri tarafından sahile çıkarıldı. Olayı gören Aynur Aslan, Çapşek'in bisikletiyle sahile geldiğini ve sonra denize girip boğulduğunu anlattı.

Yapılan incelemenin ardından Çapşek'in cansız bedeni, cenaze aracına yerleştirildi. Sahile geldiği bisikleti ise cenaze görevlilerince aracın arka koltuğuna konuldu. Deniz Çapşek'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 11:38
  1. Antalya
  2. Konyaaltı
  3. boğulma vakaları
  4. Deniz Çapşek
  5. Boğularak öldü
  6. bisikletiyle morga götürüldü!

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yavru karaca zirai ilaçlardan zehirlenip ölmek üzereyken son anda kurtarıldı
    1. Yavru karaca zirai ilaçlardan..
    2. Duyun artık bu sesi ve rezalet bitsin!..
    3. Türkiye'den çıkan gemi İsrail..
    4. Yeni Malatyaspor’da Sergen Yalçın..
    5. Can dostlarımız unutulmadı
    6. İmamoğlu'nun skandal sözlerinden sonra..
    7. Çocuklarınıza sağlıklı içecekler..
    8. Mavi bayraklı plajlar bakımdan geçiyor
    9. ABD'de Trump ve Pentagon arasında isim..
    10. İş dünyasının temsilcileri konuştu:..
    11. Van Kalesi’nin güneyinde ot yangını
    12. Yaralı ördeğin imdadına zabıta..
    13. EGO’dan bir hizmet içi eğitim daha
    14. Tatilcilerin "bungee jumping" heyecanı
    15. Taksi ve dolmuş şoförleri nasıl emekli..
    16. (Özel) 200 binlik ilçe 2 milyona..
    17. Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattında..
    18. Belgrad Ormanları’na atlı koruma
    19. Trafik polisleri uyarı levhasına..
    20. TBMM başkanından Osman Zolan’a ziyaret
    21. ’Kadın Emeği Festivali’ Sertab Erener..
    22. Garam masala nedir? Nelerde kullanılır?
    23. Kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan genç..
    24. Şehidin anne ve babası, oğullarının..
    25. Dişi kırıldı, hayatının şokunu yaşadı!..
    26. Porsuk Çayı'nda balık tutma yarışı
    27. Afyonkarahisar’da 3,5 büyüklüğünde..
    28. Engelliler sanatla para kazanıyor
    29. Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden..
    30. Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye..
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti! "ABD'nin kararı Rusya'ya yarar"
    Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti! "ABD'nin kararı Rusya'ya yarar"