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Yerel Boğulan gencin arkadaşı tutuklandı! Bakın neden...
Yerel

Boğulan gencin arkadaşı tutuklandı! Bakın neden...

Yeniakit Publisher
2023-06-15 10:02:00 -
Boğulan gencin arkadaşı tutuklandı! Bakın neden...

Adana'da sulama kanalında boğulan gencin arkadaşı onu ittiği iddiasıyla tutuklandı.

Olay, 9 Haziran günü saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Haydar Eyüp (15) sulama kanalına düştü. Eyüp’ün cansız bedeni sulama kanalında bir gün sonra bulundu. Polis, sulama kanalında boğulan gencin kıyafetlerinin üzerinde olmasından şüphelenerek araştırma başlattı. Polis, yaptığı araştırmada gencin sulama kanalına Ö.Y. (18) ile birlikte geldiğini belirledi. Görgü tanıkları, ifadelerinde Haydar Eyüp'ün birlikte geldiği kişi tarafından suya itildiğini söyledi. Bunun üzerine Ö.Y. gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan Ö.Y., “Çocuk kendisi suya atladı. Çırpınmaya başlayınca suya girip kurtarmaya çalıştım. Başarılı olamayınca korkup kaçtım” diyerek suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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