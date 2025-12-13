  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Güllü'nün arkadaşı sessizliğini bozdu: Çiğdem Turan'ın olağan dışı olay sözleri gündem oldu

Gençler Arasında Yeni Akım: ‘Ben Yılbaşı Kutlamıyorum, Çünkü Müslümanım!

Ünlü Yunan şirket dev üretici Türk devini satın aldı: Üretim kapasitesine sahip demişti! Dudak uçuklatan bedel

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Çalışanları koruyacağız!

CHP’li belediyelerde “Yakın Çevre Kıyağı” Liyakat zirveye çıktı! Erdem Atay isim isim açıkladı

İBB'den yüzde 200 zam

Hamas tünelde ayine bile izin vermiş! İşkenceci İsrail kendi kendini yalanladı

İlk duruşma tarihi belli oldu! Ekrem’in yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme

Mehmet Akif Ersoy ilk kez açıklama yaptı! “Suçlamaları kabul etmiyorum”

Soruşturma açıldı! TBMM'deki tacize 4 gözaltı
Yerel Boğulan çocuğu heimlich manevrasıyla kurtardı
Yerel

Boğulan çocuğu heimlich manevrasıyla kurtardı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Karabük'te bir börekçide çalışan kurye, boğazına cisim kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Olay 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yerinde çay molasında olan kurye Hasan Emre Afacan, babasıyla dükkana gelen küçük bir çocuğun nefes almakta güçlük çektiğini fark etti. Çocuğun boğazına bir cisim kaçtığını anlayan Afacan, hızlıca Heimlich manevrası uyguladı. Kısa süre içinde çocuğun nefes yolu açıldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kurye Afacan, "Çocuk gelirken zıplaya zıplaya geliyordu. Çocuğun boğazında bir şey kaldığını fark ettim. Babası sırtına vurarak kurtarmaya çalıştı ama bu sefer de nefes borusuna gitti sanırım. Bende heimlich manevrası yaptım. Çocuk rahat bir nefes aldı. O ara da ambulansı aradım. Geldiler ve çocuğu aldılar. Sağlık durumu iyiydi" dedi.

Afacan, olay sırasında çocuğun babasının şoka girdiğini aktardı.

Eskişehir’de şaşırtan görüntü! Kuryenin çantasındaki dürümü çaldı
Eskişehir’de şaşırtan görüntü! Kuryenin çantasındaki dürümü çaldı

Yerel

Eskişehir’de şaşırtan görüntü! Kuryenin çantasındaki dürümü çaldı

Çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuk evi yaktı
Çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuk evi yaktı

Yerel

Çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuk evi yaktı

Yürekleri burkan görüntü! 10 yaşındaki çocuk servis aracının altında can verdi
Yürekleri burkan görüntü! 10 yaşındaki çocuk servis aracının altında can verdi

Yerel

Yürekleri burkan görüntü! 10 yaşındaki çocuk servis aracının altında can verdi

Emine Erdoğan Sierra Leone’de! Kadın ve kız çocukları programında konuştu
Emine Erdoğan Sierra Leone’de! Kadın ve kız çocukları programında konuştu

Gündem

Emine Erdoğan Sierra Leone’de! Kadın ve kız çocukları programında konuştu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23