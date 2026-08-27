Boğulan 3 kişi kurtarmak için suya atlayan emekli imam boğularak öldü!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bartın İnkumu Plajında boğulma tehlikesi geçiren 3 kişinin yardımına koşan emekli imam Yılmaz Çiftçi, boğularak hayatını kaybetti. İmamın yardımına koştuğu 3 kişi ise cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.
İnkumu Plajında denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Şahısların dalgalara kapıldığını gören cankurtaranlar ve 58 yaşındaki emekli imam Hatip Yılmaz Çiftçi, yardım etmek için suya atladı. Bir süre dalgalarla boğuşan Çiftçi, ardından gözden kayboldu. Cankurtaranlar, 3 kişiyi ve Yılmaz Çiftçi'yi sudan çıkardı. Bilinci kapalı şekilde ulaşılan emekli imam, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.