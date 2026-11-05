Boğazına tost takılan öğrenciyi öğretmeni kurtardı

Batman'da Spor Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Miraç Mikail Avağ, öğle arasında yediği tostun lokması nefes borusuna takılınca beden eğitimi öğretmeni Ekrem İnci'nin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. Olay, 3 Kasım'da Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Proje Okulu'nda yaşandı.

Avağ'ın nefes alamadığını fark eden sınıf arkadaşı Muhammet İnanç, durumu beden eğitimi öğretmeni Ekrem İnci'ye bildirdi. Öğrencinin yanına gelen İnci'nin Heimlich manevrasıyla lokma çıktı; Avağ yeniden nefes almaya başladı.

Okulun güvenlik kamerası görüntülerinde, Avağ'ın nefes almakta zorlandığı, arkadaşının öğretmene haber vermek için koştuğu ve İnci'nin öğrenciye müdahale ettiği anlar yer aldı.

Öğretmen İnci: Her sene ilk yardım kurslarımızı güncelliyoruz

İlk yardım eğitiminin önemini bir kez daha anladığını belirten İnci, o anları şöyle anlattı: "Olayın yaşandığı gün öğle arasıydı. Bir öğrencimiz yanımıza gelip arkadaşının boğazına yemek takıldığını söyledi. Hemen müdahale etmeye gittik. Gittiğimizde öğrencimiz nefes alamıyordu. Aldığımız ilk yardım eğitimi sayesinde Heimlich manevrası uyguladık. Çok şükür boğazına takılan lokma çıktı ve öğrencimiz rahatladı. Ancak çok korkmuştu." İnci, korkusunu ve endişesini gidermek için öğrenciyi yanlarına alıp sohbet ettiklerini, velisine de haber verdiklerini söyledi.

"Bakanlığımızın öncülüğünde ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün talimatıyla her sene ilk yardım kurslarımızı güncelliyoruz" diyen İnci, ilk yardımın uygulamada ne kadar önemli olduğunu gördüklerini ifade etti. Herkesin ilk yardımı öğrenmesi gerektiğini düşündüğünü dile getiren öğretmen, öğrenciyi kurtarmanın kendilerine mutluluk ve sevinç getirdiğini belirterek "Biz okulda sadece ders anlatmıyoruz. Her anlamda öğrencilerimizi destekleyen, onlarla dayanışma içerisinde bulunan, onların yanında yer alan eğitimcileriz" diye konuştu.

Miraç Mikail Avağ ise yaşadıklarını "Öğle arasında tost yiyordum. Tost boğazıma takıldı. Arkadaşım beni görünce gidip öğretmenime haber verdi. Öğretmenim boğazımdan tostu çıkardı. Öğretmenime çok teşekkür ediyorum" sözleriyle aktardı.

Arkadaşının nefes alamadığını görünce öğretmenine koşan Muhammet İnanç da "Bir anda arkadaşım nefes alamamaya başladı. Ben de bunu görünce hemen öğretmenime koştum. Öğretmenim de gelip hemen ona yardım etti" dedi.