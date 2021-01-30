Boğaziçi'ndeki provokasyona tepki yağıyor! #KabeKutsalımızdır

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci görünümlü provokatörlar tarafından Müslüman Türk milletinin değerlerine alçak bir saldırı yapıldı.

Boğaziçili provokatörlerin, LGBT sapkınlarının paçavrasının yerleştirildiği bir afişte Kabe'nin üzerine yılan tasvirinde kullanılan bir canavarın yerleştirdiği görüldü.

Kabe'yi ayaklar altına alan provokatörler, milleti kışkırtarak gündem olmaya çalıştı. Bu alçak saldırıya karşılık vatandaşlardan büyük tepki geldi.

Sosyal medyada vatandaşlardan büyük tepki

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine sosyal medyada binlerce kullanıcı #KabeKutsalımızdır etiketiyle tepki gösterdi.

Kabe'ye yapılan alçak saldırıya karşı on binlerce tepki paylaşımı yapıldı.

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayı ile ilgili olarak ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Bakan Soylu: 4 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, ''Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!'' ifadelerini kullandı.

Erbaş'tan sert tepki: Hadsiz saldırıyı kınıyorum

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların mukaddes mekanı, kıblemiz Kabe’ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların mukaddes mekanı, kıblemiz Kabe’ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacağız ve bu saygısızlığı yapanlar hakkında yasal yollara başvuracağız” ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu: Soysuz sapkınlar!

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu da çirkin provokasyona tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akbaşoğlu, ''Soysuz sapkınların Boğaziçi Üniversitesinde Mukaddesatımız Kâbe’ye yaptıkları bu saldırı en denî alçaklıktır. Sürecin mutlaka sonuna kadar takipçisi olacağız.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan da provokasyona ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, ''Müslümanların mukaddes mekanı, kıblemiz Kabe’ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyoruz.'' denildi.