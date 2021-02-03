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Gündem Boğaziçi’nde kaç kişi gözaltına alındı? Boğaziçi provokasyonu tutuklananlar oldu mu?
Gündem

Boğaziçi’nde kaç kişi gözaltına alındı? Boğaziçi provokasyonu tutuklananlar oldu mu?

Prof. Dr. Melih Balu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasını bahane eden Türkiye düşmanı gruplar, Türkiye sokaklarını ikinci gezi ihanetine çevirmek için şimdi de Boğaziçi’nde taşkınlık çıkarmaya çalışıyor. Dini değerlere alçakça haraket eden Türkiye düşmanlı marjinal gruplar ile LGBT’li sapkınlar, zaman zaman da polise taş atıyor. Polis onca tahriklere rağmen sağ duyusunu kaybetmeden taşkınlık yapanları gözaltına alıyor. Peki Boğaziçi provokasyonunda kaç kişi gözaltına alındı? Boğaziçi’nde kaç kişi gözaltına alındı?

Yeniakit Publisher
2021-02-03 08:39:00 - 2021-02-03 08:40:46
Boğaziçi’nde kaç kişi gözaltına alındı? Boğaziçi provokasyonu tutuklananlar oldu mu?

İstanbul Kadıköy'deki Boğaziçi Üniversitesi gösterilerinde gözaltına alınan 94 kişiden 65'i serbest bırakıldı. Beşiktaş ve Sarıyer'de gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakılırken 29 kişinin işlemleri sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonda gözaltına alınan 110 şüpheliden 72'sinin terör örgütü propagandasından yargılandığı ortaya çıktı. Kayıtlı olunan örgütler arasında FETÖ/PDY, DHKP-C ve PKK/KCK bulunuyor.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde gözaltına alınan 159 şüpheliden 110'u hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. 110 şüpheliden 72'si hakkında terör örgütü propagandasından adli işlem yapıldığı öğrenildi. 14 şüpheli MLKP terör örgütü, 7 şüpheli THKP/C DEV-YOL, 7 şüpheli TKP/KIVILCIM terör örgütü, 4 şüpheli FETÖ/PDY terör örgütü, 3 şüpheli DHPK-C terör örgütü ve 3 şüpheli PKK/KCK terör örgütü propagandasından dolayı haklarında adli işlem yapıldığı bildirildi.

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