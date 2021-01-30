Boğaziçi Üniversitesi önünde eşcinsel sapkınlar (LGBT) Kabe fotoğrafına hakaret etti. Bir grup sapkın Kabe fotoğrafını yere serdi. LGBT’li sapkınlarca yapılan bu hakaret milyonların tepkisini çekti. Peki, Kabe fotoğrafına hakaret eden sapkınlar gözaltına alındı mı?

Boğaziçi’nde Kabe'ye saldıranlar gözaltına alındı mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu; olayla ilgili olarak ‘Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan resen soruşturma başlatılmıştır’ açıklamasında bulundu.

LGBT’li sapkınların gözaltına alındığı haberini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Soylu, Twitter hesabından, “Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı” açıklamasını yaptı.

Konu hakkında bir diğer açıklama ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan geldi. Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların mukaddes mekanı, kıblemiz Kabe’ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacağız ve bu saygısızlığı yapanlar hakkında yasal yollara başvuracağız” dedi.