Boğaziçi'li yazar ideolojik yapılanmayı deşifre etti: Orası bir getto!

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Habertürk canlı yayınında konuşan Araştırmacı Yazar Mustafa Şen, Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduğunu ifade eden ve "Ben bir Boğaziçili olarak içerden biri olarak konuşayım" diyen Mustafa Şen, akademik yapılanmasını açıkladı.

"Boğaziçi geleneği diye bir şey yok, külliyen yalan"

Rektörlerin Boğaziçili olması gibi bir geleneğin olmadığını söyleyen Mustafa Şen, "Boğaziçi'nin geleneği diye bir şey yok. Külliyen yalan." dedi. Melih Bulu'nun Boğaziçi'nde okuduğunu ve hocalık dahi yaptığını ifade eden Şen, "Boğaziçi'nde İTÜ'lü Ergün Toğrol hoca rektörlük yapmıştır. Hem de 2 dönem" diye konuştu.

"Akademisyen ve idarecilerden 10 tane muhafazakar kişi sayamazlar"

"Boğaziçi'ndeki İslamcı, muhafazakar asistan, idareci ya da hoca diyebileceğiniz 10 kişi sayın." diyen "Atatürk zamanı da dahil 1971'e kadar bir tane Türk rektörü yoktur. 1971 yılına kadar milli değildi." vurgusunda bulundu.

"Üniversitenin seçildiği yer, arsası da çok mühimdir." ifadesinde bulunan Şen, "Her türlü siyasal, kültürel bir öğrencilerin bulunduğu yerde neden İslamcı, muhafazakar, dindar, ülkücü bir hoca yok? Neden? Çünkü orası bir 'getto'. Dedim ya, içeriden konuşuyorum." dedi.

"İslami camiayı ispiyonlamadığım için atıldım"

Uzun yıllar orada bulunduğunu, lisans bitirdiğini ve doktorasının da yarım kaldığını ifade eden Şen, İslami camiayı deşifre etmediği için okuldan atıldığını ifade etti ve "İslami camiayı ispiyonlamam istendi benden. Yapmadığım için atıldım" diye konuştu.

Bir arkadaşının da başından geçen olayı anlatan Mustafa Şen, şunları anlattı:

"Bir başka arkadaşımız Boğaziçin'de lisans ve master yaptı. Gitti, ABD'de doktora ve akademik çalışmalar yaptı. Orada "gelecek vaadeden en önemli genç" seçildi. Türkiye'ye vatan hasreti nedeniyle döndü. Boğaziçi'ne "Sen İmam Hatipli'ymişsin, biz bilmiyorduk" diyerek alınmadı."

Bilim üretmek yerine ideolojik yaklaşımla yapılanmanın olduğunu gözler önüne serdi

Muhafazakar bilim adamlarını yıldırarak Boğaziçi Üniversitesi'nden uzaklaştırıldığını kaydeden Mustafa Şen, şunları söyleyerek üniversitedeki yapılanmayı ve bilim yerine ideolojik yaklaşımın ön plana çıktığını gözler önüne serdi:

"Mesela Yalçın Koç diye bir dahi vardır. 21. yüzyılda anlaşabilecek mi bilmiyorum. Bıktırdılar onu, Boğaziçi'ni bıraktı gitti. Türkiye'nin en genç profesörü Mim Kemal Öke... Bıktırdılar! Hocaların Hocası Şerif Mardin... Bıktırdılar!

Hangi özgürlük ortamından, hangi gelenekten bahsediyorsunuz diye soruyorum. Bana anlatamazlar."

"Fişlemeyi eskiden hocalar yapardı, şimdi öğrenciler yapıyor"

Fişlemenin eskiden akedemik üyeler tarafından yapıldığını söyleyen Şen,"Hocalar fişliyordu o dönem, şimdi bu iğrenç fiili öğrenciler yaptı. Nasıl yaparsınız bunu arkadaşlarınıza?" tepkisini gösterdi.

"Terör gruplarının faaliyet özgürleri var"

Terör bağlantılı grupların özgürce eylem yaptığını da belirten Şen, "Terör örgütlerinin özgürlükleri vardır, o anlamda çok özgürdür Boğaziçi Üniversitesi." dedi.

"Şunu bir hocalarınıza sorsanıza..."

Öğrencilerin asıl eylem yapması gereken konunun rektör ataması değil, Boğaziçi'nin dünyadaki sıralaması olduğunu söyleyen Şen, "Şunu bir hocalarınıza sorsanıza, değerli hocalarımıza biz yüzde 1 ile giriyoruz ama siz atıfta 10'da 20'desiniz. 600 küsür sırada olması yerine üniversitenin İlk yüze girmesi gerekmez mi? Bunu demelerini özellikle istirham ederim." sözleriyle çağrı yaptı.

"Bu nasıl Boğaziçi eylemi"

Eylemciler arasındaki büyük çoğunluğun terör gruplarından oluştuğunu söyleyen ve "Geçen haftaki eylemde 108 kişi alınıyor, sadece 7 tanesi Boğaziçili." bilgisini paylaşan Şen, "Bu nasıl Boğaziçi eylemi" tepkisinde bulundu.

"Bu eylemler, milletin hiç umrunda değil"

Protestocuların kendilerinin çalıp kendilerinin oynadığını belirten Şen, sokağın nabzını ölçtüğünü belirterek "Milletin hiç umrunda değil bu eylemler" diye konuştu.