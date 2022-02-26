Boğaziçili Cem Say Yılmaz Özdil'i vicdansız ve seviyesiz ilan etti

Rusya, Ukrayna'ya 3 gün önce başlattığı harekatı tam gaz devam ettiriyor. İşgal girişiminin 3. gününde yüzlerce Ukraynalı asker ve sivil hayatını kaybetti. Ukrayna üç koldan kuşatılmışken, başkent Kiev'e de Rus askerleri girmeye başladı. Tüm dünya bu insanlık suçuna tepki gösterirken, içimizdeki bazı kesimler ise bu işgalden dolayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i suçlamak yerine, işgale uğrayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i sorumlu tutuyor. Bunlardan biri de Sözcü'de köşe karalayan Yılmaz Özdil oldu.

Zelenskiy'i suçladı, Putin tek kelime yok

Yılmaz Özdil bugünkü köşe yazısında Ukrayna'da yaşananları ele aldı. Yazısının başlığını "Ukrayna yazık etti Ukrayna'ya" koyan Özdil, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin seçim sürecini anlattı. Özdil, yazısı boyunca bir komedyen olması dolayısıyla yaşananların suçlusunun Zelenskiy olduğunu iddia etti. İşgal girişiminde bulunan Rusya'ya ve Putin'e tek kelime söylemeyen Özdil, "Ukraynalılar Zelenskiy'i başkan seçmekle yaşananları hak etti" dercesine bir yazı kaleme aldı.

Boğaziçili Cem Say'dan tepki

Yılmaz Özdil'in bugünkü yazısını okuyan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Cem Say ise Özdil'e tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Say, "Ukraynalılar cumhurbaşkanlığına bir komedyeni seçtikleri için tepelerine bomba atılmasını ve tankla ezilmeyi hak etti diye düşünen birçok vicdansız olabilir ama bunu köşe yazısı diye yazmak ayrı bir seviye tabii." ifadelerini kullandı.