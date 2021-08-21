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Gündem Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü açıklandı
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü açıklandı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle rektör olarak Mehmet Naci İnci atandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 00:18:00 - 2021-08-21 00:34:13
Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü açıklandı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekaleten atanan Mehmet Naci İnci, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle rektör olarak atandı.

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir?

Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesinden fizik dalında lisans derecesini, 1992’de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı.

Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993–1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu.

İnci, 1998–1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak çalışırken, 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’ne 2005 profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak bulundu.

Marmara Üniversitesi Rektörü ise Prof. Dr. Mustafa Kurt oldu.

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