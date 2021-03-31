Boğaziçi Üniversitesi'nden Uçaksavar lojmanlarla ilgili açıklama

yeniakit.com.tr

Boğaziçi Üniverisitesi, Uçaksavar Kampüsü’ndeki lojmanlarla ilgili solak medya tarafından ortaya atılan iddiaları yalanlayarak açıklama yaptı.

Solak medyadan algı operasyonu

T24, Duvar, Evrensel gibi algı operasyonlarına imza atan solak medya; Boğaziçi Üniversitesi’nde 2012 yılında ‘depreme dayanıksız yapı’ raporu verilen ancak bugüne kadar herhangi bir kalıcı çözüm üretilemeyen lojmanlarla ilgili asparagas haber yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi personelinin can ve mal güvenliğini riske atan ve miadını doldurmuş binaların yıkımıyla ilgili yalan haber yayınlayan solak medya, bu lojmanların bir kısmının da TOKİ’ye devredileceğini iddia etti.

Boğaziçi Üniversitesi'nden iddialara yalanlama

Boğaziçi Üniversitesi de Uçaksavar Lojmanlarla ilgili ortaya atılan iddiaları yalanlayarak resmi bir açıklamada bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, yeni yapılacak lojmanların hem arazisinin hem de binalarının üniversiteye ait olacağı belirtilirken 2012'de 'depreme dayanıksız' raporu verildiği ifade edildi.

Depreme dayanıklı yeni binalar inşa edilecek

Depreme dayanıklı yeni ve modern lojmanların inşasının hayati önem taşıdığı belirtilen açıklamada, “Riskli yapı raporu ve lojmanların mevcut fiziki yapılarına bakıldığında bu lojmanların çoktan vadesini doldurmuş olduğu net bir şekilde görülmektedir. Bu nedenle lojmanların vakit kaybetmeden tahliye edilip yerine depreme dayılı yeni ve modern lojmanların inşa edilmesi oldukça hayatidir. Boğaziçi Üniversitesi’nin girişimleri ile 27 Mart 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum ile İstanbul valisi Ali Yerlikaya Uçaksavar lojmanlarını ziyaret etmiş ve incelemelerde bulunmuştur.” ifadeleri kullanıldı.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yerinde incelediği lojmanların yeniden yapımının aciliyetini görmüş ve her türlü desteği vereceğini ifade etmiştir. Deprem riski yüksek olan bu binaların yıkılıp yerine yenilerinin yapılması için prensipte mutabık kalınmıştır. Konu üniversitenin yönetim kurulunda görüşüldükten sonra karara bağlanacaktır. Üniversite içerisinden sürecin planlanması ve yönetilmesi için bir komisyon kurulacaktır. Ayrıca üniversitemizin mevcut lojman envanteri personelimizin ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Kapasite artışı da elzem bir konu haline gelmiştir.

Estetiğe dikkat edilecek

Yeni inşa sürecinde mevcut lojmanların kapasitesinin imar planına, fiziki ve estetik beklentilere uygun bir şekilde arttırılması öncelikli hedeflerden birisi haline gelmiştir. Tüm bu işler Boğaziçi Üniversitesi’nin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın aktif görev alması ile ilerlemektedir. Bakanlık yetkilileri ile de projelendirme çalışmalarına dair görüşmeler sürmektedir.”

Mülkiyet hakları Boğaziçi Üniversitesi'ne ait olacak

Solak medyanın TOKİ’ye devredileceğine dair ortaya attığı iddiaları yalanlayan Boğaziçi Üniversitesi, “Depreme dayanıklı, modern ve yeni lojmanların hem arazi açısından hem de bina bakımından tüm mülkiyet hakları Boğaziçi Üniversitesi’ne ait olacaktır. Bu mülkiyet haklarının bir başka kuruma veya kişiye devredilmesi mümkün değildir. Bu projede amaç çalışma arkadaşlarımızın daha sağlam, daha modern, daha konforlu lojmanlarda yaşayabilmelerini sağlayabilmektir.” açıklamasında bulundu.

İşte o açıklama: