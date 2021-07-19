Boğaziçi Üniversitesi'nden kovulunca gündeme gelmişti! Can Candan'ın hazırladığı 'Benim Çocuğum' belgeselindeki 'eşcinsellik' güzellemesi akıllara durgunluk verdi

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Boğaziçi Üniversitesi Öğretim görevlisi Can Candan, Prof. Dr. Melih Bulu'nun yerine vekaleten atanan Prof. Dr. Naci İnci tarafından görevden alınmıştı. Görevden alınmasından sonra gündeme gelen Candan'ın, 'Benim Çocuğum' adlı bir belgeseli yazıp yönettiği ortaya çıkmıştı.

Akılalmaz eşcinsellik güzellemesi!

'Benim Çocuğum' adlı belgeselinde eşcinsel bireylerin anne ve babalarını konuşturan Candan, akılalmaz bir şekilde eşcinsel sapkınlığı güzelledi.

Can Candan'ın belgeselinde, eşcinsel bir bireyin anne ve babası şunları söylüyor:

Baba: Bir akşam yemeğinde annesine açılmış. Ben de o sırada zannediyorum mutfakta veya dışarıdayım.

Anne: Oğlum geldi. Dedi ki 'Anne sana birşey söylemem gerekiyor. Biliyorum ne söyleyeceğini. 'Ben eşcinselim' dedi.

Baba: Bana söyledi. Ben de kendisine dedim ki, 'Oğlum bu hayat senin. Nasıl mutlu olacaksan öyle yaşa. Zor bir hayatın olacak ama biz ailen olarak daima senin arkanda olacağız. Bunu bil'