Boğaziçi Üniversitesi'nden 'Gara katliamı' paylaşımı

Rabia ATEŞ yeniakit.com.tr

Boğaziçi Üniversitesi resmi Twitter hesabından Gara katliamına ilişkin yapılan paylaşımda terör örgütü PKK için kınama mesajı yayımlandı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'rektör istifa' protestosu

Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması; içinde terör örgütü mensuplarının da bulunduğu bir grup öğrenci ve akademisyen tarafından protesto edildi.

Üniversitede başlayan ve birçok ile yayılarak Gezi olaylarına dönüştürülmeye çalışılan protesto olaylarında CHP ve HDP’den de destek geldi. Yabancı medyanın da yakından takip ederek kışkırttığı olaylar Kabe provokasyonu ve rektörlük binasını işgal girişimi ile şiddetini artırdı.

Terör örgütünden Boğaziçi provokasyonuna destek

Polislerin gözaltı yapmasıyla aralarında Gezi’ye katılanlar da dahil, birçok terör mensubu şahsın bulunduğu ortaya çıktı.

Polise ve polis otosuna saldıranlara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘Türkiye’nin evlatları’ derken terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan da ‘gençler iyi çıkış yaptı’ diyerek övgü yağdırdı.

Eşcinsel sapkınların (LGBT) bayraklarının da açıldığı provokasyonda üniversitenin bazı akademisyenleri bir aydan fazladır rektörlük binasına sırtını dönerek Melih Bulu’nun istifasını istiyor.

Milli ve manevi değerlere saldırarak okulda adeta kendi özerkliklerini ilan eden Boğaziçi Üniversitesi, rektör değişimi ile ‘milli ve yerli’ olma yolunda ilerlemeye başladı!

Boğaziçi Üniversitesi'nden Gara mesajı

Boğaziçi Üniversitesi, resmi Twitter hesabından Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Türk vatandaşları için kınama mesajı yayımlandı.

Twitter’dan yapılan paylaşımda, “Gara’da hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşlardan rektör değişimine destek

Boğaziçi Üniversitesi’nin resmi hesabından yapılan kınama mesajı binlerce beğeni aldı. Rektör değişikliği ile Üniversite'de görülen değişime sosyal medya kullancıları şu ifadelerle destek verdi:

Rektör istifasını isteyenler Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istemişti

‘Rektör istifa’ sloganları atan grup, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdıkları açık mektupta PKK’nın siyasi uzantısı HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini istemişti.

Boğaziçili öğrencilerin alkollü eğlencesi

Öte yandan Türkiye, Gara şehitleri için gözyaşı dökerken, Uludağ'daki bir otele tatile giden yaklaşık 100 kişilik Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi alkollü eğlence düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekmişti.



