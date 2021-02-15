  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Boğaziçi Üniversitesi'nden 'Gara katliamı' paylaşımı
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'nden 'Gara katliamı' paylaşımı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlükten istifasını isteyen grup Gara şehitlerinin verildiği gün alkollü eğlence düzenlerken; Üniversite'nin resmi Twitter hesabından terör örgütü PKK için kınama mesajı yayımlandı. Rektör değişiminin ardından Boğaziçi Üniversitesi'nin terör kınama mesajı dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 23:01:00 - 2021-02-15 23:05:18
Boğaziçi Üniversitesi'nden 'Gara katliamı' paylaşımı

 Rabia ATEŞ    yeniakit.com.tr 

Boğaziçi Üniversitesi resmi Twitter hesabından Gara katliamına ilişkin yapılan paylaşımda terör örgütü PKK için kınama mesajı yayımlandı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'rektör istifa' protestosu

Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması; içinde terör örgütü mensuplarının da bulunduğu bir grup öğrenci ve akademisyen tarafından protesto edildi.

Üniversitede başlayan ve birçok ile yayılarak Gezi olaylarına dönüştürülmeye çalışılan protesto olaylarında CHP ve HDP’den de destek geldi. Yabancı medyanın da yakından takip ederek kışkırttığı olaylar Kabe provokasyonu ve rektörlük binasını işgal girişimi ile şiddetini artırdı.

Terör örgütünden Boğaziçi provokasyonuna destek

Polislerin gözaltı yapmasıyla aralarında Gezi’ye katılanlar da dahil, birçok terör mensubu şahsın bulunduğu ortaya çıktı.

Polise ve polis otosuna saldıranlara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘Türkiye’nin evlatları’ derken terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan da ‘gençler iyi çıkış yaptı’ diyerek övgü yağdırdı.

Eşcinsel sapkınların (LGBT) bayraklarının da açıldığı provokasyonda üniversitenin bazı akademisyenleri bir aydan fazladır rektörlük binasına sırtını dönerek Melih Bulu’nun istifasını istiyor.

Milli ve manevi değerlere saldırarak okulda adeta kendi özerkliklerini ilan eden Boğaziçi Üniversitesi, rektör değişimi ile ‘milli ve yerli’ olma yolunda ilerlemeye başladı!

Boğaziçi Üniversitesi'nden Gara mesajı

Boğaziçi Üniversitesi, resmi Twitter hesabından Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Türk vatandaşları için kınama mesajı yayımlandı.

Twitter’dan yapılan paylaşımda, “Gara’da hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşlardan rektör değişimine destek

Boğaziçi Üniversitesi’nin resmi hesabından yapılan kınama mesajı binlerce beğeni aldı. Rektör değişikliği ile Üniversite'de görülen değişime sosyal medya kullancıları şu ifadelerle destek verdi:

Rektör istifasını isteyenler Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istemişti

‘Rektör istifa’ sloganları atan grup, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdıkları açık mektupta PKK’nın siyasi uzantısı HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini istemişti.

Boğaziçili öğrencilerin alkollü eğlencesi

Öte yandan Türkiye, Gara şehitleri için gözyaşı dökerken, Uludağ'daki bir otele tatile giden yaklaşık 100 kişilik Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi alkollü eğlence düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekmişti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto yapan akademisyenler 37 gündür eğitim vermiyor!
Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto yapan akademisyenler 37 gündür eğitim vermiyor!

Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto yapan akademisyenler 37 gündür eğitim vermiyor!

Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan bir şahıs 'Gezi'ci çıktı!
Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan bir şahıs 'Gezi'ci çıktı!

Gündem

Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan bir şahıs 'Gezi'ci çıktı!

Terörist elebaşı Duran Kalkan'dan Boğaziçi'ne destek: Gençler iyi çıkış yaptı
Terörist elebaşı Duran Kalkan'dan Boğaziçi'ne destek: Gençler iyi çıkış yaptı

Gündem

Terörist elebaşı Duran Kalkan'dan Boğaziçi'ne destek: Gençler iyi çıkış yaptı

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu'nun çikolata ikramına öğrencilerden saygısızlık!
Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu'nun çikolata ikramına öğrencilerden saygısızlık!

Gündem

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu'nun çikolata ikramına öğrencilerden saygısızlık!

Boğaziçi Üniversitesi'nde dengeler değişecek!
Boğaziçi Üniversitesi'nde dengeler değişecek!

Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'nde dengeler değişecek!

Koç Üniversitesi öğretim görevlisi Sami Gülgöz'den Boğaziçi provokasyonu için 'isyan' çağrısı
Koç Üniversitesi öğretim görevlisi Sami Gülgöz'den Boğaziçi provokasyonu için 'isyan' çağrısı

Gündem

Koç Üniversitesi öğretim görevlisi Sami Gülgöz'den Boğaziçi provokasyonu için 'isyan' çağrısı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Turunçgil ihracatında Rusya ilk sırada
Ekonomi

Turunçgil ihracatında Rusya ilk sırada

Türkiye’den 2021 Ocak ayında 245 bin ton turunçgil ihracatı karşılığında 128 milyon dolar gelir elde edildi.
Duyuruldu! ABD'den teslim aldılar
Dünya

Duyuruldu! ABD'den teslim aldılar

Gürcistan ordusunun, ABD'den M2A1 makineli tüfekleri, M249 hafif makineli tüfekleri ve MK19 bombaatarları teslim aldığı belirtildi.

Alabarda: Rezil herifin oğluna Biden çıkıp kahraman diyor
Gündem

Alabarda: Rezil herifin oğluna Biden çıkıp kahraman diyor

Haliç Üniversitesi Öğretim görevlisi ve stratejist Yusuf Alabarda firari hain Can Dündar'a "Amerikan bayrağının altında yatan bu rezil herif..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay