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Gündem Boğaziçi Üniversitesi'ndeki izinsiz gösteride 45 kişi gözaltına alındı
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki izinsiz gösteride 45 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen izinsiz gösteride, dağılma çağrısı yapan güvenlik güçlerine mukavemette bulunan 45 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 08:01:00 - 2021-10-23 08:01:31
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki izinsiz gösteride 45 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversitenin güney yerleşkesi içerisinde yasa dışı toplanan gruba dağılma çağrısında bulundu. Polis ekiplerinin çağrısına uymayarak, mukavemette bulunan 45 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, üniversitede eğitim-öğretim düzenini bozmaya yönelik eylemlerde bulunan bir grup öğrencinin Rektörlük binası önünde giriş-çıkışı kapatarak, bina kapısı önünü işgal etmek amacıyla çadır kurmak istediği belirtildi.

Açıklamada, daha önce bazı gruplar tarafından gerçekleştirilen ve kamu malına zarar vererek görevlilere tehdit oluşturan eylemler ile yakın zamanda gerçekleşen sözlü ve fiili saldırılar nedeniyle Rektörlük binası yakınında toplu eylemlere izin verilmemesinin kararlaştırıldığı anımsatıldı.

Benzer olumsuz sonuçların önünü almak amacıyla sabah saatlerinde çadırın güvenlik görevlileri tarafından kaldırıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu gruba kampüs içinde farklı alanlarda çadır kurma izni verileceği belirtilmesine rağmen aynı grup, bir süre sonra yeni bir çadırı aynı alana kurmak üzere toplanmış, güvenlik görevlilerinin uyarılarına karşın çadırı bina kapısını giriş-çıkışa kapatacak şekilde kurmak istemiştir. Bu duruma müdahale eden güvenlik görevlileri toplanan 100 kişilik öğrenci grubuna müdahalede yetersiz kalmış, bu durumda İstanbul Emniyet Müdürlüğü önlem almak üzere Rektörlük binası önüne gelmiştir. Saat 12.30'dan 17.30'a kadar bina önünde oturma eylemi yapan grupla müzakere yürütülmüş, gruba eylemlerinin yasa dışı olduğu, giriş-çıkışı engelleyerek çalışma düzenini bozdukları, yol kapatarak araç ve yaya trafiğini engelledikleri bildirilmiş, buna karşın eylemciler görevli memurlara hakaret etmişlerdir. Yapılan tüm uyarılara rağmen eylemlerini 5 saat boyunca sonlandırmayan gruba müdahale edilmiştir. Konu hakkında yapılan bir kısım haberlerde öğrencilerin haksız yere gözaltına alındığının belirtilmesi gerçeği yansıtmamaktadır. 5 saat boyunca kamusal alanı işgallerini sonlandırmaları yönünde yapılan uyarıları dikkate almayan 40 kişilik grup, müzakereyi kabul etmemiştir. "

Açıklamada, Boğaziçi Üniversitesinin 17 bin öğrencisini temsil etmeyen bu azınlık grubun, tüm öğrenciler adına hareket ettiğini iddia edip kamuoyunu yanılttığı, üniversitenin eğitim-öğretim düzenini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunduğu vurgulanarak, ''158 yıllık bir eğitim-öğretim kurumunun itibarını kamuoyu nezdinde sarsabileceğini düşünenler yanılgı içindedir ve bu yollara başvuranlara karşın öğrencilerimiz ve mezunlarımızla Boğaziçi Üniversitesine sahip çıkmaya devam edeceğiz" denildi.

 

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