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Gündem Boğaziçi Üniversitesi'nde taciz skandalı!
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'nde taciz skandalı!

Boğaziçi Üniversitesinde yüksek lisans yapmak isteyen öğrenci, üniversitenin Sosyoloji Bölüm Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Ceren Özselçuk'a attığı cinsel içerikli mesajlarla taciz etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 11:16:00 -
Boğaziçi Üniversitesi'nde taciz skandalı!

Ahmet Kaplan isimli 29 yaşındaki öğrenci, Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak istiyordu. Bunun için geçtiğimiz aylarda Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde bölüm başkanı olan Yardımcı Doçent Doktor Ceren Özselçuk'a ulaştı. Özselçuk, öğrenciye yardımcı olmaya çalışırken iddiaya göre Kaplan, Özselçuk'u rahatsız etmeye başladı. Müştekinin kendisini yardımcısına yönlendirmesine rağmen ısrarla müşteki ile görüşmeye çalışan Kaplan, randevusuz olarak doktorun odasına ve yanına gitmeye başladı.

Bununla da yetinmeyen Kaplan, telefonla arayarak, mailler göndererek genç kadının huzuru ve sükununu bozmaya devam etti. Maillerde " Askere gidersem seni affetmem, seni seviyorum, zaman geçiyor seni seviyorum,, ..beni bırakırsan seni öldürürüm " vb. birçok tehdit ve cinsel taciz içerikli ifadeler yazıyordu. İstanbul Aile Mahkemesine başvuran Özselçuk, kendisine mailler atarak rahatsız v e taciz eden Ahmet Kaplan'ın kendisine yaklaşmamasını iletişim araçları kullanarak rahatsız etmemesini istedi. Aile Mahkemesi, doktorun talebini kabul etti.

5 yıla kadar hapsi isteniyor

Sabah'ın haberine göre Diyarbakır'da ikamet ettiği belirlenen genç adam, Ceren Özselçuk'a yaklaşamayacak, iletişim araçlarını kullanarak rahatsız edemeyecek. Mahkeme tarafından verilen uzaklaştırma kararı sonrası genç adam hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açıldı. Ahmet Kaplan'ın, 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma' ile 'Cinsel Taciz ve Tehdit' suçlarından 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

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Yorumlar

Europe

Yine chpkk yine tacız tecavuzlar,chpkk batıyı neden örnek aldık sebebleri hayvan gibi yaşama tarzı daha kolay geliyor chpkk ya!
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şuayıp

Çağdaşlığın varacağı son nokta bu kadar
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