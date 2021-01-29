Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe üzerinden büyük provokasyon! LGBT paçavrası yerleştirdiler

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolar büyük bir provokasyona sahne oldu. Yeni Şafak'ın haberine göre; daha önce savcı katili terör örgütü DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı üniversitede bu kez Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto eden bazı akademisyenler de okul içerisinde rektörlüğe sırtlarını dönerek eşcinsel sapkınların (LGBT) kullandığı renklerle açtıkları şemsiyelerin altına sığınmıştı.