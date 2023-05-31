Boğaziçi Üniversitesi'nde İstanbul'un Fethi etkinliği! Fethin ilk şehitleri kabri başında anıldı
İstanbul’un Fethi’nin 570. yıldönümü kapsamında Boğaziçi Üniversitesi'ndeki ilk fetih şehitlerinin medfun bulunduğu Rumelihisarı'nda anma etkinliği düzenlendi.
Boğaziçi Üniversitesi Rumelihisarı Fetih Şehitliği'nde, şehitliğe ilk defa Mehteran Takımı geldi.
Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, tüm şehitlerimiz için dua edildi.
Boğaziçi Şehitlik grubu, Twitter hesabından etkinliğe katılanlara teşekkür ederek şu mesajı paylaştı:
Boğaziçi Üniversitesi’nde Rumelihisarı Fetih Şehitliğinde, İstanbul’un fethinin 570. yıldönümünde, şehitliğe ilk defa gelen Mehteran Takımı umulur ki şehitlerin ruhlarını şad etti ve etkinliğe katılanların gönüllerine dokundu. Teşekkür ederiz.