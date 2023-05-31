  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Boyunun ölçüsünü alan Demirtaş aslında dün bırakmıştı

“Kılıçdaroğlu ve Akşener’e sesleniyorum artık istifa edin”

Aksakal'dan Demirtaş'ın 'Politikayı Bırakıyorum' sözlerine cevap: Daha karpuz kesecektik?

Almanya ülkesinden flaş açıklama! Beyaz yakalılar için fırsat geldi! Bakın, o tarihe kadar binlerce kişiyi alacaklar

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye: Ukrayna’nın Türkiye’den savunma tedariklerinde son durum, kritik detaylar

Macron: Elektroşokla uyandırdı

Almanya’da da ırkçılar! Türkiye’de depremzedelere hakaret edenler yalnız değil

NASA ile ilgili flaş açıklama! Bütçe aşıldı, geride kalındı

Savaş sesleri yükselirken Cihat Yaycı'dan Türkiye uyarısı: Tuzağa düşmeyelim aman dikkat

Dünya devleri bir arada! Türkiye hamlesi: Dünyanın en büyük transit limanı hakkında karar! Türk imzası atıldı
Gündem Boğaziçi Üniversitesi'nde İstanbul'un Fethi etkinliği! Fethin ilk şehitleri kabri başında anıldı
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'nde İstanbul'un Fethi etkinliği! Fethin ilk şehitleri kabri başında anıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-31 23:13:00 - 2023-06-01 00:05:19
Boğaziçi Üniversitesi'nde İstanbul'un Fethi etkinliği! Fethin ilk şehitleri kabri başında anıldı

İstanbul’un Fethi’nin 570. yıldönümü kapsamında Boğaziçi Üniversitesi'ndeki ilk fetih şehitlerinin medfun bulunduğu Rumelihisarı'nda anma etkinliği düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Rumelihisarı Fetih Şehitliği'nde, şehitliğe ilk defa Mehteran Takımı geldi.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, tüm şehitlerimiz için dua edildi.

Boğaziçi Şehitlik grubu, Twitter hesabından etkinliğe katılanlara teşekkür ederek şu mesajı paylaştı:

Boğaziçi Üniversitesi’nde Rumelihisarı Fetih Şehitliğinde, İstanbul’un fethinin 570. yıldönümünde, şehitliğe ilk defa gelen Mehteran Takımı umulur ki şehitlerin ruhlarını şad etti ve etkinliğe katılanların gönüllerine dokundu. Teşekkür ederiz.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23