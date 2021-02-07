Boğaziçi Üniversitesi'nde hangi fakülteler açıldı? Boğaziçi Üniversitesi'nde kurulan yeni fakülteler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Karara göre, 20 üniversitede 26 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu. Boğaziçi Üniversitesinde İletişim ve Hukuk Fakülteleri kuruldu.

Melih Bulu'dan ilk açıklama

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, "Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulan İletişim ve Hukuk Fakültelerinin Boğaziçi’ne farklı perspektifler ve zenginlikler katacağına inanıyorum. Bundan sonraki sürecin işleyişini ilgili akademik kurullarımız ile ilerleteceğiz. Üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.