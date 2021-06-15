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Gündem Boğaziçi Üniversitesi'nde eşcinsel sapkınlar 'dönek'liklerini itiraf etti
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'nde eşcinsel sapkınlar 'dönek'liklerini itiraf etti

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını bahane ederek üniversitede kargaşa çıkarmak isteyen bir takım eşcinsel sapkın, bilim adına faydalı iş yapmak yerine yine LGBT bayraklarıyla eylem yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 21:12:00 - 2021-06-15 21:45:46
Boğaziçi Üniversitesi'nde eşcinsel sapkınlar 'dönek'liklerini itiraf etti

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasıyla başlayan protesto gösterileri eşcinsel sapkınların (LGBT) eylemleriyle devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atamasının yapılmasının ardından bazı gruplar provokasyon yaptı. Melih Bulu'nun dünya sıralamasında gerileyen Boğaziçi Üniversitesi'ni ilk 100'e sokma hedefine rağmen eşcinsel sapkınlara destek veren bazı akademisyen ve öğrenciler LGBT bayraklarıyla eylemlerini sürdürüyor.

Son olarak bazı eşcinsel yanlısı provokatörler okul içinde LGBT yürüyüşü düzenlendi. LGBT'li eylemciler, "Biz döndük, bu devran da dönecek" yazılı pankartla okul içinde yürüdü.

Sapkın LGBT bayraklarıyla yürüdüler

LGBT bayraklarının ve flamaların ellerden düşmediği yürüyüş Güney Kampüs'e doğru devam etti. Rektörlük önünde başlatılan yürüyüş, Güney Kampüs'te yapılan basın açıklamasının ardından sonlandırıldı.

 

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Yorumlar

Amine

Pisliklerinde boğulsunlar şeytanın elemanları
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toplar

t.plar soyunuz ....
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