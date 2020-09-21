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Aktüel Boğaziçi Üniversitesi ve Türk Kızılay arasında iş birliği anlaşması imzalandı
Aktüel

Boğaziçi Üniversitesi ve Türk Kızılay arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan: - "Ülkemiz ve dünya insanlarının hizmetine birlikte koşmak bizim için çok önemli" - Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık: - "Toplumsal afete hazırlık, risk ve zarar azaltma gibi alanlarda mühendislik fakültesiyle birlikte geliştirdiğimiz projelerimiz ve patentlerimiz var. Yeni protokolle bu çalışmalar da çok farklı bir ivme ve nitelik kazanacak"

Yeniakit Publisher
2020-09-21 11:55:01 -
Boğaziçi Üniversitesi ve Türk Kızılay arasında iş birliği anlaşması imzalandı

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi ile Türk Kızılay uluslararası insani yardım, sosyal hizmet, göç ve afet, teknoloji, finans ve proje yönetimi gibi konularda ortak araştırma, çalışma grupları oluşturma, rapor hazırlama ve özel etkinlik düzenlemek üzere 3 yıllık iş birliği protokolü imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, imzalanan akademik iş birliği anlaşması uyarınca Boğaziçi Üniversitesi gerekli görülen alanlarda Türk Kızılay personeline özel eğitimler de verecek.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te düzenlenen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr Mehmed Özkan, iş birliğinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Ülkemiz ve dünya insanlarının hizmetine birlikte koşmak bizim için çok önemli. Yaşanan bazı olaylardan dolayı insanlığın nereye gittiğini iyi görüyoruz. Ancak her şeye rağmen insanlığın hizmetine koşanlar var ve biz de bunlardan olmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık da Boğaziçi Üniversitesiyle insani yardım, kalkınma, toplum sağlığı ve yoksulluğun ortadan kaldırılması gibi birçok alanda yeni iş birlikleri kuracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir dünya markası olan Boğaziçi Üniversitesi ile iş birliği bizim için bir onur ve gurur vesilesi. Özelikle insani yardım, kalkınma ve toplum sağlığı gibi konularda yapılabilecek çok iş var. Şu anda zaten Boğaziçi Üniversitesi ile yürüttüğümüz ortak çalışmalarımız devam ediyor. Toplumsal afete hazırlık, risk ve zarar azaltma gibi alanlarda mühendislik fakültesiyle birlikte geliştirdiğimiz projelerimiz ve patentlerimiz var. Yeni protokolle bu çalışmalar da çok farklı bir ivme ve nitelik kazanacak. Bunun dışında insani yardım ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasında sürdürülebilir, nitelikli, yenilikçi finansman modelleri gibi konularda da iş birliklerimiz sürecek. Boğaziçi Üniversitesiyle bu protokol bizim için heyecan verici. Buradaki akademisyenlerin her birisi bizimle iletişim kurarken bir sivil toplum neferi gibi hareket ediyor. Bu anlamda Boğaziçi ile ilişkilerimizde yabancı hissetmiyoruz. Üniversite, akademi ve Kızılay iş birliğinin hem ülkemizde yerleşik hale gelmesi hem de dünyaya katacağı değerler açısından, bu fırsatı bize verdiği için Boğaziçi Üniversitesine teşekkür ediyoruz."

İmzalanan anlaşmaya göre, Boğaziçi Üniversitesi ve Türk Kızılay insani yardım, uluslararası insancıl hukuk, afet yönetimi, göç çalışmaları, uyum çalışmaları, halk sağlığı, kan ile kan bileşenleri, teknoloji, finans ve proje yönetimi gibi birçok alanda ortak faaliyetler düzenleyecek, saha çalışmaları gerçekleştirecek ve raporlar hazırlayacak. Ayrıca lisans-lisansüstü öğrencilerinden oluşan araştırma ekipleri kurmak da protokolün hedefleri arasında yer alıyor.


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