Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019 Boğaziçi Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas
Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019, Boğaziçi Üniversitesi taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.22 Haziran 2019 Cumartesi 18:51
Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019, Boğaziçi Üniversitesi taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.
2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren ÖSYM sonuc osym gov tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Boğaziçi Üniversitesinde okumak isteyen öğrenciler Boğaziçi Üniversitesi taban puanlarını ve Boğaziçi Üniversitesi başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor.
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) taban puanları
Çeviribilim (İngilizce) taban puanları
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) taban puanları
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) taban puanları
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) taban puanları
Fizik Öğretmenliği (İngilizce) taban puanları
İlköğretim MatematikÖğretmenliği (İngilizce) taban puanları
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) taban puanları
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) taban puanları
Matematik Öğretmenliği (İngilizce) taban puanları
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) taban puanları
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