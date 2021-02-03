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Gündem Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan provokatörlere soğuk duş! "İstifa etmeyi düşünmüyorum"
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan provokatörlere soğuk duş! "İstifa etmeyi düşünmüyorum"

Provokatörlerin hedef aldığı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bulu, istifa etmeyi düşünmediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 13:36:00 -
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan provokatörlere soğuk duş! "İstifa etmeyi düşünmüyorum"

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) tanıtım toplantısına katıldı.

Bulu burada bir açıklama yaparak, "Şimdiye kadar birçok noktada birçok tecrübe kazandım. Ben bu tecrübelerimi Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olarak aktarma hayaliyle yaşadım çok uzun süredir. Şu anda bu noktaya geldiğim için bu hayalim gerçekleştiği için çok memnunum.

'Dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var'

Boğaziçi'nin paydaşlarıyla birlikte, mezunlarıyla, öğrencileriyle, hocalarıyla hatta etraftaki esnaflarıyla birlikte biz Boğaziçi Üniversitesi'ni çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Boğaziçi evet bugün de çok iyi bir yerdedir. Ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var ve bunu yapabileceğime inanıyorum, 4 sene içerisinde.

'Asla istifayı düşünmüyorum'

O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum ve Boğaziçi'ni de ilk 100'e sokmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

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