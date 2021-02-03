Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu istifa edecek mi? Melih Bulu istifa mı edecek?

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından terör örgütleri sokakları dökülüp birlik ve beraberliğe gölge düşürmenin peşine düştü. Terör gruplarına CHP ve HDP tam destek verirken, emniyet güçleri ise ikinci gezi ihanetine yeltenen Türkiye düşmanlarına da geçiti vermiyor. İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek için Kadıköy'de toplanmak isteyen gruplara müdahale sonrası gözaltına alınan 105 kişiden 76'sının ifadelerinin ardından serbest kaldığını açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan protesto gösterilerinin odağındaki isim Prof. Dr. Melih Bulu, sessizliğini bozdu. Muhalefetten gelen 'görevi bırak' çağrılarıyla ilgili konuşan Bulu, "Asla istifayı düşünmüyorum." dedi. Habertürk'ten gazeteci Nagehan Alçı'ya konuşan Prof. Dr. Bulu, muhalefetten art arda gelen istifa çağrılarına yanıt verdi.

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu istifa edecek mi?

Nagehan Alçı, köşesinde Prof. Dr. Bulu ile yaptığı konuşmayı kaleme aldı. İşte Nagehan Alçı’nın Prof. Dr. Bulu ile yaptığı o görüşmenin bir bölümü:

“Ne olacak bu işin sonu? Ben Boğaziçi’ne zarar verir bir noktaya gelen bu olaylar karşısında açıkçası Bulu için istifa daha doğru mu olur diye düşünmeye başladım ama o zaman bu, diğer üniversitelerde önü alınmayacak bir kapı da açabilir. Çok zor ve hassas bir karar. Melih Bey’e istifayı düşünüp düşünmediğini ve bundan sonra ne yapmayı planladığını sordum. "Asla istifayı düşünmüyorum. Başta bu krizin 6 ay içinde biteceğini öngörmüştüm, öyle de olacak" dedi.

"Peki ama bitme emaresi var gibi görünmüyor. Üstelik 6 ay çok uzun bir süre, böyle karmakarışık bir 6 ay geçer mi?" sorusunu yöneltince…

"Elbette böyle sert geçecek bir 6 ay değil. Tansiyon düşecek ancak 6 ay içinde kriz tamamen biter" yanıtını verdi. Geldiğinden beri 100 kadar akademisyenle konuşmuş. Yeni rektörün iddiasına göre 20 kadar hoca mahalle baskısı uygulayarak işi bloke ediyor."