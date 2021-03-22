Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda istihdam etmek üzere belirtilen genel ve özel şartları taşıyan yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) sözleşmeli bilişim personeli alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kadroya başvuracak adaylar, 22/03/2021 ile 21/04/2021 tarihleri arasında “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu” doldurarak, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle hazırladıkları belgelerle birlikte, 21/04/2021 tarihi mesai bitimine kadar Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı BEBEK İSTANBUL adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri suretiyle yapılacak.
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