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Ekonomi Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak
Ekonomi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda istihdam etmek üzere belirtilen genel ve özel şartları taşıyan yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 13:28:00 -
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kadroya başvuracak adaylar,  22/03/2021  ile  21/04/2021  tarihleri  arasında  “Sözleşmeli  Bilişim Personeli  Başvuru  Formu”  doldurarak,  fotoğraf  yapıştırılmak  ve  imzalanmak  suretiyle  hazırladıkları belgelerle birlikte, 21/04/2021 tarihi mesai bitimine kadar Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire  Başkanlığı  BEBEK  İSTANBUL  adresine  elden  teslim  etmeleri  veya  son  başvuru  tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri suretiyle yapılacak.

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