Boğaziçi Üniversitesi rektör ataması son dakika! Boğaziçi Üniversitesi’ne kim rektör oldu?
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile görevden alınması sonrası Boğaziçi Üniversitesi rektörü kim olacak? sorusu da hem Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri hem de vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Boğaziçi Üniversitesi rektör ataması son dakika gelişmesi yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması yapıldı. Peki Boğaziçi Üniversitesi’ne kim rektör oldu? Prof. Dr. Melih Bulu’nun yerine kim Boğaziçi Üniversitesi rektörü oldu?
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle görevden alındı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne, vekaleten üniversitenin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı. Rektörlük adaylığı için başvuru ilanına çıkıldı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle görevden alındı.
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