Boğaziçi Üniversitesi rektör ataması son dakika! Boğaziçi Üniversitesi’ne kim rektör oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile görevden alınması sonrası Boğaziçi Üniversitesi rektörü kim olacak? sorusu da hem Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri hem de vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Boğaziçi Üniversitesi rektör ataması son dakika gelişmesi yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması yapıldı. Peki Boğaziçi Üniversitesi’ne kim rektör oldu? Prof. Dr. Melih Bulu’nun yerine kim Boğaziçi Üniversitesi rektörü oldu?